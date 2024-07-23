Мировая премьера фильма «Конец света» (The End) состоится в рамках кинофестиваля в Торонто

После апокалипсиса выжили только богатые.
В роскошном бункере оказались вместе бывший нефтяной магнат, его супруга, их сын, который никогда не видел мира за пределами бункера, а также их врач и дворецкий.
Всё меняется после внезапного появления в бункере случайно выжившей юной девушки.
Позже у пары рождается сын, и родители устраивают праздник спустя 20 лет после катастрофы.
Режиссером картины стал Джошуа Оппенхаймер («Акт убийства»). Кроме Суинтон в фильме снялись в том числе Майкл Шеннон («Форма воды»), и Джордж Маккэй («Обитель теней»).
«Конец света» выйдет в отечественный прокат 23 января 2025 года.
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