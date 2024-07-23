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Мировая премьера фильма «Конец света» (The End) состоится в рамках кинофестиваля в Торонто

Степан Артемьевский Июл 23, 2024 Афиша, Новости Комментарии к записи Мировая премьера фильма «Конец света» (The End) состоится в рамках кинофестиваля в Торонто отключены 34 Просмотров

Сюжет черной комедии повествует о семье нефтяного магната, которой удалось пережить конец света.

 

После апокалипсиса выжили только богатые.

В роскошном бункере оказались вместе бывший нефтяной магнат, его супруга, их сын, который никогда не видел мира за пределами бункера, а также их врач и дворецкий.

Всё меняется после внезапного появления в бункере случайно выжившей юной девушки.

Позже у пары рождается сын, и родители устраивают праздник спустя 20 лет после катастрофы.

Режиссером картины стал Джошуа Оппенхаймер («Акт убийства»). Кроме Суинтон в фильме снялись в том числе Майкл Шеннон («Форма воды»), и Джордж Маккэй («Обитель теней»).

«Конец света» выйдет в отечественный прокат 23 января 2025 года.

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