Дополнительные выборы в Монреале: кандидаты- либералы считают выбор Трюдо “недемократичным”

В монреальском округе Ласаль-Эмар-Вердан начинающие кандидаты говорят, что они недовольны решением премьер-министра Джастина Трюдо отказаться от должности члена городского совета, вместо того чтобы позволить федеральным либеральным активистам выбрать своего кандидата на дополнительных выборах.

Член городского совета Лаура Палестини была выдвинута кандидатом от либеральной партии.

Три кандидата, претендующие на участие в выборах в Монреале, заявили, что это решение неприемлемо, поскольку они безуспешно вели предвыборную кампанию в течение пяти месяцев.

Попечительница школы, проводящая предвыборную кампанию, Лори Моррисон назвала это решение “недемократичным”.

Предприниматель Кристофер Бэннингер, еще один кандидат, сказал, что он был “в шоке” от решения, которое было “неправильным” и “демотивирующим”.

Третий претендент, Эдди Кара, бывший член Либеральной партии Квебека (PLQ) и кинорежиссер, сказал, что его “по-настоящему шокировало”, что Трюдо прервал процесс выдвижения.

Либералы побеждали в Ласаль-Эмар-Вердане на всех трех выборах с момента создания партии.

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