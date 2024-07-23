Новости дня Делового Монреаля за 23 июля 2024 года

🔹 Актуальные новости дня Делового Монреаля одной строкой 🔹

В Монреале и Квебеке:

🔸 Премьер-министр Франсуа Лего во время визита на завод Airbus в Мирабель объявил об инвестициях в размере $300 млн в производство самолетов Airbus A220. Эти инвестиции направлены на расширение производственных мощностей и создание новых рабочих мест.

🔸 Бывший премьер-министр Квебека Рене Левеск будет увековечен фреской на шоссе 40 East в районе Виллерей-Сен-Мишель-Парк-Экстенсион. Проект организован Монреальской благотворительной организацией MU и разработан художником-монументалистом Кевином Ледо.

🔸 Solaris, старейший в мире франкоязычный журнал научной фантастики и фэнтези, созданный в 1974 году в Cégep Édouard-Montpetit в Лонгёе профессором Норбертом Спенером, в этом году отмечает свое 50-летие.

🔸 Канадское агентство по контролю за продуктами питания (CFIA) сообщает, что на острове Принца Эдуарда обнаружен опасный паразит в устрицах. Это может повлиять на поставки морепродуктов и вызвать обеспокоенность среди потребителей.

🔸 Sleep Country Canada (Dormez-vous au Québec) объявила о продаже Fairfax Financial за $1,7 млрд. Президент и генеральный директор Стюарт Шефер заявил, что эта сделка «выявит» истинную стоимость компании.

🔸 La Caisse продает обыкновенные акции Couche-Tard на сумму $700 млн. Это решение связано с реорганизацией инвестиционного портфеля компании.

🔸 Пропалестинские демонстранты у Университета Виктории в Британской Колумбии разбили лагерь, выражая свою поддержку палестинскому народу и протестуя против действий израильского правительства.

🔸 Квебек вводит временную администрацию в трех учреждениях CHSLD в Аргайле. Это решение принято в связи с выявленными нарушениями в управлении и уходе за пожилыми людьми.

🔸 Самолет, пытавшийся совершить вынужденную посадку в аэропорту на северо-востоке Огайо, разбился, в результате чего погибли три человека из Лаваля. Причины аварии расследуются.

В Канаде:

🔸 В супермаркетах Costco в Канаде начали продавать наборы готовой еды на экстренный случай. Наборы называются Readywise Emergency Food Supply и включают сублимированные продукты со сроком годности 25 лет.

🔸 Двоих жителей Альберты обвинили в высказывании угроз в адрес политиков, включая премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Это вызвало волну обсуждений о безопасности политиков в стране.

🔸 Опрос показал, что 67% канадцев считают, что дальнейшее снижение ставки «крайне необходимо» для улучшения экономической ситуации в стране.

🔸 В связи с вспышкой листерии подан коллективный иск против Danone и Wal-Mart Canada. Пострадавшие требуют компенсации за ущерб здоровью.

🔸 Приспущенный над Капитолием флаг породил спекуляции о смерти президента Байдена, что вызвало волну обсуждений и слухов в обществе.

🔸 Почти половина жителей Альберты заявили, что проголосовали бы за Дональда Трампа, если бы участвовали в выборах в США. Это показывает высокий уровень поддержки Трампа в этом регионе.

🔸 В первом общенациональном опросе Камала Харрис опередила Дональда Трампа с результатом 44% против 42%, согласно данным Reuters.

В России:

🔸 Госдума приняла закон, направленный против финансовых пирамид. Это решение направлено на защиту граждан от мошеннических схем.

🔸 Китайский эсминец «Цзяоцзо» прибыл в Петербург для участия в параде ВМФ 28 июля. Это событие подчеркивает укрепление военно-морского сотрудничества между Россией и Китаем.

🔸 Starbucks продлила на 10 лет действие своих торговых знаков «Старбакс», Starbucks Coffee и Starbucks в России. Это позволит компании продолжать свою деятельность на российском рынке.

🔸 Одному из первых осужденных за фейки об армии, экс-полицейскому Сергею Клокову, отменили семилетний приговор. Это решение вызвало широкий общественный резонанс.

🔸 Бастрыкин предложил лишать гражданства за отказ от призыва и ставить на воинский учет мигрантов, получивших гражданство РФ. Это предложение направлено на усиление контроля за призывниками.

🔸 Приставы возбудили исполнительное производство в отношении бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова из-за долгов по налогам на сумму более 79,3 млн рублей.

🔸 Татьяна Бакальчук опровергла заявление Кадырова о рейдерском захвате Wildberries. Она заявила, что компания продолжает свою деятельность в обычном режиме.

В мире:

🔸 Глава секретной службы США подала в отставку после покушения на Дональда Трампа. Это событие вызвало волну обсуждений о безопасности бывшего президента.

🔸 Энтони Блинкен может покинуть пост госсекретаря США в случае победы Камалы Харрис на выборах. Это может привести к изменениям во внешней политике США.

🔸 ВОЗ предупредила о всплеске заболеваемости COVID-19 во Франции накануне Олимпиады. Это вызывает опасения по поводу проведения игр в условиях пандемии.

🔸 У бывшей российской прыгуньи в высоту, знаменосца сборной Кипра на летних Олимпийских играх в Париже Елены Куличенко обнаружили аккаунт на сайте OnlyFans. Она отказалась удалять его, несмотря на общественное давление.

🔸 Зеленский высказался за скорейшее окончание военных действий, призывая к мирным переговором.

🔸 Лидеры демократов в Конгрессе США поддержали выдвижение Камалы Харрис кандидатом в президенты. Это решение может повлиять на исход предстоящих выборов.

🔸 Левый «Новый народный фронт» предложил кандидатуру Люси Касте на пост премьера Франции. Это предложение стало результатом консенсуса между четырьмя политическими силами.

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