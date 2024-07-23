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Новости Новости дня Делового Монреаля за 23 июля 2024 года

Новости дня Делового Монреаля за 23 июля 2024 года

Denis Dankoff Июл 23, 2024 Новости, Новости одной строкой Оставить комментарий 56 Просмотров

🔹 Актуальные новости дня Делового Монреаля одной строкой 🔹

В Монреале и Квебеке:

🔸 Премьер-министр Франсуа Лего во время визита на завод Airbus в Мирабель объявил об инвестициях в размере $300 млн в производство самолетов Airbus A220. Эти инвестиции направлены на расширение производственных мощностей и создание новых рабочих мест.

🔸 Бывший премьер-министр Квебека Рене Левеск будет увековечен фреской на шоссе 40 East в районе Виллерей-Сен-Мишель-Парк-Экстенсион. Проект организован Монреальской благотворительной организацией MU и разработан художником-монументалистом Кевином Ледо.

🔸 Solaris, старейший в мире франкоязычный журнал научной фантастики и фэнтези, созданный в 1974 году в Cégep Édouard-Montpetit в Лонгёе профессором Норбертом Спенером, в этом году отмечает свое 50-летие.

🔸 Канадское агентство по контролю за продуктами питания (CFIA) сообщает, что на острове Принца Эдуарда обнаружен опасный паразит в устрицах. Это может повлиять на поставки морепродуктов и вызвать обеспокоенность среди потребителей.

🔸 Sleep Country Canada (Dormez-vous au Québec) объявила о продаже Fairfax Financial за $1,7 млрд. Президент и генеральный директор Стюарт Шефер заявил, что эта сделка «выявит» истинную стоимость компании.

🔸 La Caisse продает обыкновенные акции Couche-Tard на сумму $700 млн. Это решение связано с реорганизацией инвестиционного портфеля компании.

🔸 Пропалестинские демонстранты у Университета Виктории в Британской Колумбии разбили лагерь, выражая свою поддержку палестинскому народу и протестуя против действий израильского правительства.

🔸 Квебек вводит временную администрацию в трех учреждениях CHSLD в Аргайле. Это решение принято в связи с выявленными нарушениями в управлении и уходе за пожилыми людьми.

🔸 Самолет, пытавшийся совершить вынужденную посадку в аэропорту на северо-востоке Огайо, разбился, в результате чего погибли три человека из Лаваля. Причины аварии расследуются.

В Канаде:

🔸 В супермаркетах Costco в Канаде начали продавать наборы готовой еды на экстренный случай. Наборы называются Readywise Emergency Food Supply и включают сублимированные продукты со сроком годности 25 лет.

🔸 Двоих жителей Альберты обвинили в высказывании угроз в адрес политиков, включая премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Это вызвало волну обсуждений о безопасности политиков в стране.

🔸 Опрос показал, что 67% канадцев считают, что дальнейшее снижение ставки «крайне необходимо» для улучшения экономической ситуации в стране.

🔸 В связи с вспышкой листерии подан коллективный иск против Danone и Wal-Mart Canada. Пострадавшие требуют компенсации за ущерб здоровью.

🔸 Приспущенный над Капитолием флаг породил спекуляции о смерти президента Байдена, что вызвало волну обсуждений и слухов в обществе.

🔸 Почти половина жителей Альберты заявили, что проголосовали бы за Дональда Трампа, если бы участвовали в выборах в США. Это показывает высокий уровень поддержки Трампа в этом регионе.

🔸 В первом общенациональном опросе Камала Харрис опередила Дональда Трампа с результатом 44% против 42%, согласно данным Reuters.

В России:

🔸 Госдума приняла закон, направленный против финансовых пирамид. Это решение направлено на защиту граждан от мошеннических схем.

🔸 Китайский эсминец «Цзяоцзо» прибыл в Петербург для участия в параде ВМФ 28 июля. Это событие подчеркивает укрепление военно-морского сотрудничества между Россией и Китаем.

🔸 Starbucks продлила на 10 лет действие своих торговых знаков «Старбакс», Starbucks Coffee и Starbucks в России. Это позволит компании продолжать свою деятельность на российском рынке.

🔸 Одному из первых осужденных за фейки об армии, экс-полицейскому Сергею Клокову, отменили семилетний приговор. Это решение вызвало широкий общественный резонанс.

🔸 Бастрыкин предложил лишать гражданства за отказ от призыва и ставить на воинский учет мигрантов, получивших гражданство РФ. Это предложение направлено на усиление контроля за призывниками.

🔸 Приставы возбудили исполнительное производство в отношении бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова из-за долгов по налогам на сумму более 79,3 млн рублей.

🔸 Татьяна Бакальчук опровергла заявление Кадырова о рейдерском захвате Wildberries. Она заявила, что компания продолжает свою деятельность в обычном режиме.

В мире:

🔸 Глава секретной службы США подала в отставку после покушения на Дональда Трампа. Это событие вызвало волну обсуждений о безопасности бывшего президента.

🔸 Энтони Блинкен может покинуть пост госсекретаря США в случае победы Камалы Харрис на выборах. Это может привести к изменениям во внешней политике США.

🔸 ВОЗ предупредила о всплеске заболеваемости COVID-19 во Франции накануне Олимпиады. Это вызывает опасения по поводу проведения игр в условиях пандемии.

🔸 У бывшей российской прыгуньи в высоту, знаменосца сборной Кипра на летних Олимпийских играх в Париже Елены Куличенко обнаружили аккаунт на сайте OnlyFans. Она отказалась удалять его, несмотря на общественное давление.

🔸 Зеленский высказался за скорейшее окончание военных действий, призывая к мирным переговором.

🔸 Лидеры демократов в Конгрессе США поддержали выдвижение Камалы Харрис кандидатом в президенты. Это решение может повлиять на исход предстоящих выборов.

🔸 Левый «Новый народный фронт» предложил кандидатуру Люси Касте на пост премьера Франции. Это предложение стало результатом консенсуса между четырьмя политическими силами.

 

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