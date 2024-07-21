Пять вещей, которые нужно знать об двухнедельном строительном отпуске в Квебеке

Одна из многих особенностей Квебека заключается в том, что в разгар лета, когда всем хочется в отпуск, практически вся строительная индустрия и значительная часть остальной провинции закрывают свои предприятия на две недели. В воскресенье официально начнется ежегодный отпуск строительства в Квебеке. Это уникальная для провинции 50-летняя традиция, которая оказывает значительное влияние на туристическую индустрию региона и его дороги.

Вот пять вещей, которые нужно знать о празднике строительства.

1. Он появился более полувека назад. В 1970 году правительство Квебека ввело двухнедельный летний отпуск для строителей по всей провинции. Указ вступил в силу летом 1971 года.

“Это обеспечивает лучшую координацию на строительных площадках и между различными профессиями, которые часто должны присутствовать одновременно, чтобы поддерживать ритм работы”, – сказала Йоханна Брюне, советник по связям с общественностью строительной комиссии Квебека. “Это позволяет добиться большей синергии в работе”. В наши дни обязательный двухнедельный отпуск закреплен в коллективных договорах строительной отрасли.

2. Многие люди отправятся в отпуск. В этом году почти 200 000 строителей будут находиться в отпуске с 21 июля по 3 августа и, по данным комиссии по строительству, получат отпускные на сумму более 647 миллионов долларов.

Двухнедельный перерыв также окажет негативное влияние на экономику. Брюне сказал, что около 28% населения Квебека возьмет отпуск во время строительных каникул, более половины из которых проведут свой отпуск в провинции. Исследование, проведенное правительством Квебека в 2023 году, показало, что город Квебек и близлежащий регион Шарлевуа являются самыми популярными туристическими направлениями для людей, путешествующих по провинции.

3. Отчасти это вопрос безопасности. Двухнедельный отпуск приходится на самое жаркое время года, объяснил Брюне. “В связи с изменением климата проблема охраны труда и техники безопасности становится все более актуальной”, – сказала она. “Это делается для того, чтобы дать работникам передышку, потому что сейчас все чаще жаркими бывают не только эти две недели”.

4. Есть исключения. Около 80% строителей будут находиться в отпусках, но дорожные работы, гражданское строительство, аварийно-восстановительные работы могут продолжаться.

Брюне сказал, что строительная отрасль Квебека страдает от постоянной нехватки рабочей силы, и за последние два года рабочие отработали более 200 миллионов часов. Зимой на стройках проходят вторые ежегодные каникулы, которые приходятся на Рождество и Новый год.

5. Дороги могут быть опасными. Из-за того, что все люди отправляются в отпуск в одно и то же время, департамент автомобильного страхования провинции – Societe de l’assurance automobile du Quebec – предупреждает о росте числа автомобильных аварий в это время года. По данным агентства, каждый год во время строительных каникул на дорогах погибает в среднем 19 человек. Еще 83 человека получают серьезные травмы, а 1466 человек получают незначительные травмы.

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