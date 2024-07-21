Канада пытается отговорить Трампа от новых пошлин при избрании на выборах

Власти Канады пытаются договориться с Дональдом Трампом и ближайшим его окружением о том, чтобы политик не вводил новые торговые пошлины в случае его победы на выборах осенью.

Переговоры на данном этапе не увенчались никаким успехом. Пока никаких послаблений Оттаве не пообещали.

Стороны в настоящее время ведут обсуждения касаемо форматов диалога, который поможет достичь прогресса в сохранении беспошлинной торговли. Кроме того, канадская сторона предупредила администрацию Трампа об ответе на ввод пошлин со стороны Соединенных Штатов.

Наша страна совершенно не хочет серьезно менять соглашение о свободной торговле с Мексикой и США. А в 2026 году как раз подойдет срок пересмотра правил договора.

Ранее политолог заявил, что нынешний глава Белого дома Джо Байден может выйти из президентской гонки только по своему желанию, несмотря на многочисленные попытки убедить его в этом. Но разговоры об этом звучат все чаще и чаще.

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