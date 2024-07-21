Что нужно знать владельцам ипотечных кредитов о решении Банка Канады по ставке на следующей неделе

В преддверии возможного снижения процентной ставки Банком Канады на следующей неделе ипотечные брокеры говорят, что люди должны принимать решения о вариабельных или фиксированных продуктах, исходя из своего финансового положения, а не из того, будут ли ставки повышаться или понижаться.

Во вторник Статистическое управление Канады сообщило, что уровень инфляции в Канаде снизился до 2,7% в июне, что заставило экономистов предположить вероятность снижения процентной ставки центральным банком Канады на следующей неделе. Дэвид Ларок, ипотечный брокер и владелец компании Integrated Mortgage Planners, заявил в интервью BNN Bloomberg в четверг, что если стоимость заимствований снизится на следующей неделе, “это напрямую затронет только заемщиков с плавающей процентной ставкой”.

“Если Банк Канады 24 июля снизит ставку на четверть пункта, то заемщики с плавающей процентной ставкой вскоре получат выгоду”, – сказал он.

“Сейчас вы платите премию в размере около одного процента или более за пятилетнюю переменную ставку по сравнению с пятилетней фиксированной”.

Джо Саммут, главный брокер и владелец Mortgage Architects, сказал в интервью BNN Bloomberg в четверг, что любой, кто “думает о переменной ставке (ипотеке), должен иметь мужество противостоять любым скачкам ставок”.

Он добавил, что фиксированные ставки по ипотечным кредитам на текущий момент “очень комфортны”.

“Я хочу сказать людям, что вам нужно принимать решение, исходя из вашего финансового положения на сегодняшний день, а не гадать, куда может пойти prime, и быть уверенным в любом решении, которое вы примете на этом рынке, каким мы его видим сегодня”, – сказал Саммут.

Он сказал, что при поиске ипотеки люди должны учитывать свою доступность и уровень комфорта.

“Они должны иметь возможность спокойно спать по ночам”, – сказал Саммут, добавив, что для многих людей ипотека является как “крупнейшей инвестицией”, так и самой большой ответственностью.

“Таким образом, учитывая эту неопределенность, они должны иметь возможность планировать свою доступность по цене, гарантируя, что какой бы срок ипотеки они ни выбрали сегодня, будь то фиксированный или переменный, они смогут выдержать ожидание того, что произойдет в конце их фиксированного срока, или ожидание того, что произойдет с переменной ставкой в течение следующего года. в ближайшие годы, ” сказал он.

Рынок недвижимости

Пенелопа Грэм, эксперт по ипотечным кредитам в Ratehub.ca, заявила в четверг в своем заявлении для BNNBloomberg.ca, что предыдущее снижение процентной ставки Банком Канады в июне оказало “минимальное” влияние на рынок жилья Канады.

“Последние национальные данные по недвижимости указывают на кратковременный рост продаж в июне. Однако большинство покупателей явно ждут дальнейшего снижения ставок, прежде чем вернуться на рынок”, – сказал Грэм.

Лия Златкин, лицензированный ипотечный брокер и LowestRates.ca эксперт, заявила в пятницу в своем заявлении для BNNBloomberg.ca, что некоторые покупатели уверены, что при снижении ставок они смогут приобрести дом по более низкой цене с более низкой ставкой по ипотечному кредиту.

Однако, по ее словам, это “маловероятно” из-за обратной зависимости между процентными ставками и ценами на жилье, “особенно на жестких рынках”.

“По мере снижения ставок цены на жилье растут. Те, кто пытается рассчитать время на рынке, могут упустить свой шанс”. Если вы можете выйти на рынок сейчас, сделайте это”, – сказал Златкин.

Виктор Тран, эксперт по ипотеке и недвижимости в Ratesdotca, сказал в заявлении для BNNBloomberg.ca В пятницу он заявил, что в настоящее время на рынке представлено больше предложений, “чем за последнее время”. Однако он добавил, что продажи “отстают”.

“Покупатели готовы подождать и оценивают текущие высокие ставки по сравнению с небольшим снижением цен. Эта тенденция, вероятно, сохранится до тех пор, пока мы не увидим, что ставки снизятся еще на 50-75 базисных пунктов”, – сказал он.

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