Канада опубликовала официальный портрет короля Чарльза

Спустя более года после его коронации, после смерти покойной королевы, департамент, отвечающий за все королевские дела в Канаде, наконец-то опубликовал официальный фотографический портрет короля Чарльза.

На портрете, сделанном в Белой гостиной Букингемского дворца в прошлом месяце, Чарльз изображен с некоторыми из своих канадских знаков отличия, включая медаль ордена Канады, врученную ему в 2017 году тогдашним генерал-губернатором Дэвидом Джонстоном.

На портрете изображен король с орденской лентой из медалей Канады, Новой Зеландии и Соединенного Королевства.

Департамент культурного наследия Канады также опубликовал портрет королевы Камиллы, одетой в голубое, с брошью в виде кленового листа — ювелирным изделием, инкрустированным платиной и бриллиантами, которое было подарено королеве-матери Елизавете в 1939 году, когда на трон взошел ее муж, король Георг VI.

Департамент назвал брошь “заветным символом, который носили различные представительницы королевской семьи во время канадских мероприятий”.

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