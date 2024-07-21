Канадскую армию впервые возглавила женщина

Она также стала первой женщиной, возглавившей армию одной из стран Большой двадцатки.
«Это может создать модель и изменить представление о том, что возможно для женщин.
Это большой шаг вперед. Это результат многих, многих лет работы в канадских вооруженных силах», — сказала она.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал этот день историческим, а саму Кариньян — образцом для подражания для канадцев и всего мира.
И это на самом деле очень необычный день в истории канадских вооруженных силах.
Дженни Кариньян также была первой женщиной, командовавшей боевым подразделением в канадских вооруженных силах.
Во время командировок она ездила в Ирак, Афганистан, Сирию и Боснию.
Последние три года она была главой отдела профессионального поведения и культуры в армии.
Эта должность была создана в 2021 году после скандала с сексуализированными домогательствами среди военных.
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