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Новости Канадскую армию впервые возглавила женщина

Канадскую армию впервые возглавила женщина

Виктория Христова Июл 21, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Канадскую армию впервые возглавила женщина отключены 53 Просмотров

Главнокомандующим канадской армией впервые стала женщина, а именно – генерал Дженни Кариньян.

 

Она также стала первой женщиной, возглавившей армию одной из стран Большой двадцатки.

«Это может создать модель и изменить представление о том, что возможно для женщин.

Это большой шаг вперед. Это результат многих, многих лет работы в канадских вооруженных силах», — сказала она.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал этот день историческим, а саму Кариньян — образцом для подражания для канадцев и всего мира.

И это на самом деле очень необычный день в истории канадских вооруженных силах.

Дженни Кариньян также была первой женщиной, командовавшей боевым подразделением в канадских вооруженных силах.

Во время командировок она ездила в Ирак, Афганистан, Сирию и Боснию.

Последние три года она была главой отдела профессионального поведения и культуры в армии.

Эта должность была создана в 2021 году после скандала с сексуализированными домогательствами среди военных.

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