В Монреале услуги для уязвимых слоев населения вызывают негативную реакцию,

Власти Монреаля изо всех сил стараются ознакомить общественность с подходом города к лечению людей с тяжелыми формами зависимости и бездомных, поскольку эти социальные кризисы становятся поводом для политических нападок.

В монреальском районе Сен-Анри, на контролируемом потребительском сайте, который также предоставляет временное жилье для бездомных с зависимостью или проблемами психического здоровья, жители близлежащих районов возмущаются, потому что он расположен рядом с начальной школой.

В нескольких километрах отсюда, в центре Монреаля, находится еще одно контролируемое место употребления наркотиков, которое помогло превратить часть района в так называемую “аллею наркоманов”.

Город ощущает негодование исходящее от жителей, и в ответ на это проведет общественные консультации о том, как интегрировать услуги для уязвимых слоев населения в городские районы.

Мэр Монреаля также подвергается критике со стороны федерального лидера консерваторов Пьера Пулевра, который 12 июля провел пресс-конференцию возле дома Бенуа Лабра в Сент-Анри, заявив, что мэр заставляет детей ходить в школу рядом с “наркопритоном”.

Но, по мнению экспертов, простых решений не существует, и люди с тяжелой формой наркотической зависимости нуждаются в таких услугах, как контролируемые места потребления наркотиков, где их можно откачать в случае передозировки, иначе они рискуют умереть на улицах.

Элейн Хишка, заведующая кафедрой канадских исследований в области инноваций в системах здравоохранения и доцент Университета Альберты, говорит, что городские власти открывают безопасные места для инъекций в городских районах, потому что именно там находятся потребители наркотиков. По ее словам, эти объекты не могут быть расположены в изолированных частях города, потому что “подавляющее большинство людей не пройдут более одного километра, чтобы получить доступ к услуге контролируемого потребления“.

Франсуа Ганьон, старший научный сотрудник и советник по специальным вопросам политики Канадского центра по борьбе со злоупотреблением психоактивными веществами и наркоманией, говорит, что в идеале места безопасного потребления не должны располагаться рядом со школой, но в густонаселенном Монреале это не всегда возможно.

“В таком густонаселенном городе, как Монреаль, довольно сложно найти что-то, что не находилось бы рядом с детским садом или школой“, – сказал он. Но эти факты не утешают Андре Ламберта, который последние 15 лет живет в Сент–Анри, в квартале от дома Бенуа Лабра.

Он говорит, что с тех пор, как в апреле открылся этот центр, его соседи чувствуют себя менее безопасно. “Люди боятся здесь жить“, – сказал Ламберт, добавив, что в прошлые выходные на его соседа напали люди, курившие крэк на пороге его дома.

Ламберт хочет, чтобы центр закрыли; он входит в группу жителей, которые написали множество писем целому ряду квебекских чиновников с просьбой вмешаться.

Доктор Джули Бруно, заведующая кафедрой наркологии в Канаде и клинический исследователь Монреальского университета, говорит, что бездомность, наркомания и проблемы психического здоровья стали гораздо более серьезными и заметными в крупных городах Канады после пандемии COVID–19.

Контролируемые центры потребления, такие как CACTUS Montreal, в так называемом “крэк–аллее“ – термин, используемый несколькими местными СМИ в городе, – испытывают трудности из-за нехватки персонала, низкой заработной платы, неустойчивого финансирования программ и нехватки помещений для размещения большого количества людей, нуждающихся в жизненно важных услугах.

В результате, по словам Бруно, в некоторых районах люди расстраиваются, видя, что их районы сталкиваются с социальными кризисами, особенно если они заплатили высокую цену за покупку недвижимости поблизости. Но она говорит, что услуги должны предоставляться там, где находятся уязвимые слои населения.

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