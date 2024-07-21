С добрым утром, Монреаль! С воскресным днем, монреальцы!

С добрым утром!

Команда Canadian Media Group желает прекрасного и солнечного настроения на весь день, сил, чувства бодрости и оптимизма!

Пусть всё у нас сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с нами! А для этого есть все вводные!

Нас ожидает замечательное воскресенье. Температура воздуха: Утром 17°C, Днём 23°C, Вечером 20°C.

21 июля отмечается один из гастрономических праздников – День нездоровой пищи, или День вредной еды, когда можно отказаться от гастрономических запретов, диет и без особого чувства вины побаловать себя любимой, хотя и неполезной едой. Но в первую очередь, это праздник любителей гамбургеров, хот-догов, сэндвичей, чипсов, картошки фри, снеков, газировки, плюшек, сладостей и прочей продукции фуд-кортов и сетей быстрого питания.

Под нездоровой пищей, или вредной едой, обычно понимают ту еду, которая содержит много сахара, соли, неполезных жиров, а следовательно – и лишних калорий, но очень мало или вообще не имеет питательной ценности.

Но один-то день в году – можно. Хотя, и необязательно. А обязательно получить от воскресенья максимум удовольствия!

Поскольку день хороший и солнечный, самое время погулять по городу. Где – читайте нашу рубрику “Гуляем по Монреалю”, у нас всегда для вас найдется свежая и интересная идея, где побродить и что посмотреть!

С добрым утром, Монреаль! С добрым июльским утром!