Продажи на рынке недвижимости Квебека выросли на 12% во втором квартале: QPAREB

Профессиональная ассоциация брокеров по недвижимости Квебека (QPAREB) сообщила о 26 166 продажах жилья во втором квартале 2024 года, что на 12% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превышает средний показатель, зафиксированный для этого времени года с 2000 года.

“Динамика первого квартала продолжилась в большинстве регионов Квебека, что привело к росту продаж и цен во втором квартале. Несмотря на то, что пик весеннего сезона оправдал ожидания с точки зрения продаж, он, возможно, разочаровал многих покупателей, которые ожидали получить выгоду как от увеличения запасов недвижимости, так и от первого за четыре года снижения ключевой процентной ставки.

На самом деле, больший выбор был предоставлен только тем, кто искал недвижимость на рынке недвижимости для отдыха. Особенно это касается Эстри, Лаурентидиса и Ланаудьера. В целом, недвижимость на этих рынках продавалась медленнее, особенно дома с менее привлекательными характеристиками или в зонах затопления”, – отмечает Чарльз Брант, директор по анализу рынка QPAREB.

Рынок, особенно для многоквартирных домов

Брант говорит, что в целом рост числа активных предложений был ограничен, поскольку рыночные условия по-прежнему благоприятствовали продавцам, включая plexes:

“Эта категория недвижимости приобрела особую популярность благодаря стратегии домовладения для тех, кто впервые покупает жилье, а также заинтересованности инвесторов в более привлекательном доходе от аренды. Несмотря на то, что в ряде секторов Монреальского региона сохраняется нехватка недвижимости на рынке, это особенно проблематично для региона Квебек-Сити и приводит к новым ценовым пикам во всех категориях вместе взятых”.

Основные данные за квартал по Квебеку

Со второго квартала 2023 года по второй квартал 2024 года наблюдался рост транзакционной активности в разбивке по категориям недвижимости в диапазоне от +10% до +21%. Продажи многоквартирных домов (2414 единиц) выросли на 21%, в то время как продажи домов на одну семью (17 042 единицы) и кондоминиумов (6 630 единиц) увеличились на 11% и 10% соответственно.

Во втором квартале 2024 года в провинции было зарегистрировано 38 333 активных объявления, что на 22% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Однако это все еще значительно ниже среднего исторического показателя в 49 330 объявлений.

Средняя цена дома на одну семью в Квебеке во втором квартале 2024 года выросла на пять процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 452 500 долларов. Средняя стоимость кондоминиумов выросла на три процента и составила 379 000 долларов США по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За тот же период на недвижимость с небольшим доходом, средняя цена которой составляла 603 500 долларов США, было подорожано на 10 процентов.

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