Иммиграция с Александрой Мельниковой. Кому запрещено подавать на беженство?

Да-да, вы не ослышались, далеко не всем дается право подачи на беженство. Есть две категории аппликантов, чьи заявки на беженство будут аннулированы.

👉1. Если у вас есть гражданство другой страны или вид на жительство. Это исключение было введено с помощью нескольких исков в целях избежать так называемого шопинга по странам в поиске статуса беженца. Если вы подвергаетесь гонениями со стороны двух стран гражданства – этот момент будет рассматриваться отдельно и очень скрупулёзно. Если мы говорим о виде на жительство, то в этом случае большую роль играет условия поддержки статуса постоянного жителя другой страны. Ни для кого не секрет, что во многих странах вид на жительство автоматически аннулируется, если вы там не проживаете (США, Казахстан, Россия и другие). Эта поправка называется исключение по правилу Article 1E.

👉2. Если аппликант был уличены в серьезном НЕполитическом преступлении (криминал), а также преступлении против человечества, геноцид, военные преступления. Второй вид аннулирования подачи случается сейчас нередко. ‼️Это исключение по правилу Article 1F. Обратите внимание, сюда входит также и насильная депортация (переселение) людей, преследование отдельной группы лиц по национальному признаку, принадлежность к структуре, которая это практикует и есть отчеты, которые это демонстрируют. Например, бывшие служащие ФСБ, СБУ, работники ТЦК и многие другие организации. ⚠️Если вы работали в этих организациях, вам нужно серьезно взвесить все за и против, если вы все-таки думаете о программе беженства. ‼️А вот тема серьезных преступлений заслуживает целой диссертации, но самое главное нужно понимать, что серьезность преступления определяет канадское законодательство, ‼️а не законы той страны, где это произошло. Любое преступление считается серьезным, где максимальная мера наказания от 10 лет лишения свободы и срока давности в них нет. ⚠️Например: за подделку документов в постсоветских странах можно отделаться штрафом, а вот в Канаде вам устроят допрос какие это были документы и если это государственные бланки, то по канадской статье это лишение свободы от 10 лет, а значит серьезное преступление, а значит нет права на подачу на беженство.

Будьте бдительны!

С уважением Александра Мельникова,

лицензированный иммиграционный консультант с опытом работы в иммиграции более 10 лет.

Президент компании «SKI Immigration»,“Canada from coast to coast”

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