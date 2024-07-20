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Новости В автобусе бездомные в западном Квебеке могут принять душ

В автобусе бездомные в западном Квебеке могут принять душ

Виктория Христова Июл 20, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи В автобусе бездомные в западном Квебеке могут принять душ отключены 55 Просмотров

Начиная с понедельника, автобус будет курсировать по улицам Гатино, Понтиак, Петит-Нейшн и Маниваки.

В автобусе бездомные в западном Квебеке могут принять душ и удовлетворить другие “базовые потребности”.

Организация социальной реабилитации в западном Квебеке запускает новую программу “На колесах”, призванную помочь людям, живущим на улицах.

В роуминг-автобусе Réhabex, который будет представлен в пятницу, люди смогут пользоваться душем, прачечной, одеждой, зоной для перекусов и уединенной зоной для общения с социальным работником.

Начиная с понедельника, автобус будет курсировать по улицам Гатино, Понтиак, Петит-Нейшн и Маниваки.

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