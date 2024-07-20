«Деловой Монреаль» вместе с вами создает путеводитель по Монреалю и Квебеку

«Деловой Монреаль» вместе с вами, дорогие читатели, создает путеводитель по Монреалю и Квебеку. С вас — не стесняться и предлагать места, которые стоит в него включить. А также – предложить тех, кто станет кураторами рубрик.

«Деловой Монреаль» запускает первый сезон проекта Мой Квебек . Мы составляем неформальный путеводитель, полезный для жителей и гостей Монреаля и Квебека. И хотим, чтобы в него вошли места, значимые для вас лично. У нас они тоже есть — и это не главные туристические достопримечательности. Это любимая скульптура во дворе; тайное место, где однажды проходило романтическое свидание; магазин, который работает по этому адресу уже больше 20 лет.

Места, достойные строчки в гиде, определяем вместе с читателями и экспертами. Мы с вами составим перечни лучших монреальских СПА и бань, камерных театров, дворов, необычных музеев, вершин с панорамными видами и десятков других адресов. Все их вы найдёте на сайте WEmontreal.com на странице «Guide de la belle province».

В этом сезоне мы отберём 10 новых граней любования городом Монреаль и провинции Квебек: от мест, где приятно провести время вдвоём, до лекториев и научных музеев. Для каждой номинации будет свой куратор — профессионала в своём деле, знаток города и провинции. В своих номинациях эксперты выдвинут трёх кандидатов на звание лучших, результат их выбора вы можете найдёте на странице «Guide de la belle province».

Мы предлагаем дополнить этот перечень нашим читателям. Итак, наши 10 номинаций:

1️⃣Маленькие хранители города — непарадные памятники и скульптуры малых форм, любимые горожанами. Не только в центре!

2️⃣Праздники, которые мы ждем — фестивали и праздники, которые ждут горожане и туристы: спортивные, концертные, театральные и гастрономические.

3️⃣Монреаль для двоих — места, которые не хочется делить ни с кем, кроме… Те, где лучше всего объясниться в любви или сделать предложение.

4️⃣Научный Монреаль— места для фанатов научно-популярного жанра: лектории, выставки, музеи. Просто о сверхсложном.

5️⃣Культурное событие года — спектакль, перформанс или другое культурное мероприятие, которое нас поразило.

6️⃣Навсегда — объекты притяжения и городской гордости, существующие на одном месте не менее 50 лет (магазины, кафе и рестораны, отели и так далее).

7️⃣Семейные приключения — места, где надо побывать всей семьей: театры, музеи, развлекательные парки, стадионы.

8️⃣Вкусные штучки — авторские кондитерские и пекарни.

9️⃣Шкатулка с секретом — монреальские особняки, хранящие исторические интерьеры и тайны. Важное условие: в них можно попасть с улицы или с экскурсией.

1️⃣0️⃣Всё о лучшем в Америке городе — прогулки, экскурсии и лектории. Все о самых замечательных гидах и туристических программах в Монреаля.

Итак, ждем предложений и интересные локации!

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