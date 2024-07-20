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Новости Неожиданный визит Мелани Жоли в Китай

Неожиданный визит Мелани Жоли в Китай

Виктория Христова Июл 20, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Неожиданный визит Мелани Жоли в Китай отключены 53 Просмотров

Неожиданный визит Мелани Жоли в Китай стал первым для министра иностранных дел Канады за последние 7 лет.

 

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли совершает первый за почти семь лет визит в Китай с целью восстановления напряженных отношений.

Цель визита, организованного по приглашению министра иностранных дел Китая Ван И, – обсудить такие вопросы, как задержание канадцев Майкла Коврига и Майкла Спейвора и предполагаемое политическое вмешательство Китая.

Встреча будет посвящена сотрудничеству в решении глобальных проблем и укреплению двусторонних связей, что потенциально подготовит почву для будущих визитов на уровне министров.

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