Неожиданный визит Мелани Жоли в Китай стал первым для министра иностранных дел Канады за последние 7 лет.

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли совершает первый за почти семь лет визит в Китай с целью восстановления напряженных отношений.

Цель визита, организованного по приглашению министра иностранных дел Китая Ван И, – обсудить такие вопросы, как задержание канадцев Майкла Коврига и Майкла Спейвора и предполагаемое политическое вмешательство Китая.

Встреча будет посвящена сотрудничеству в решении глобальных проблем и укреплению двусторонних связей, что потенциально подготовит почву для будущих визитов на уровне министров.

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