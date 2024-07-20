5 новинок, которые вы могли пропустить

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СССР, 1983 год. На землю возвращается космический аппарат, но власти скрывают, что из двух космонавтов живым вернулся только один. Что произошло на борту? Факты указывают на то, что космонавт столкнулся в полете с новой формой жизни и вернулся на землю не совсем один. Нейрофизиолог Татьяна Климова пытается докопаться до правды и спасти героя, ставшего для нее небезразличным… Это сюжет научно-фантастической новинки интерактивного ТВ eTVnet – фильма “Спутник”.

Подписывайтесь на этот отличный сервис, чтобы узнать, чем закончится эта история, а также, чтобы посмотреть последние новинки кино и ТВ, бесчисленное множество фильмов и передач из архива, фильмы и сериалы онлайн-кинотеатра START, а также более 200 каналов, в прямом эфире и в записи. При безлимитной подписке на год вы получаете приставку для просмотра на экране телевизора в подарок!

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Борщи

В УГРО их называют “Борщами”. Борщи – слаженная команда, раскрывшая не один десяток сложных преступлений. Пьянство никак не сказывается на работе. До тех пор, пока городское УГРО не возглавил полковник Савин, прибывший из Москвы. Ждали пенсионера, которого сослали в провинцию, потому что не смог ухватить ничего стоящего в столице, а Савин оказался не только проницательным сыщиком. Он человек с активной жизненной позицией и сторонник ЗОЖ, сам никогда не пил и спиртное на дух не переносит. С появлением Савина у Борщей возникают серьезные проблемы, а самая главная из них – новый начальник вводит персонально для них сухой закон.

Перевозчик

Олег Грановский – положительный во всех смыслах парень, надежный друг, любящий муж, заботливый отец. Он и двое его друзей детства работают инкассаторами. Однажды они везут огромную сумму денег для выплаты зарплаты работникам местного градообразующего комбината. Это последнее, что помнит Олег. Он приходит в сознание от жуткой головной боли, у него серьезная черепно-мозговая травма, он на больничной койке, а вокруг полицейские. Он обвиняется в убийстве своих коллег и похищении денег. Он под арестом. Олег не может поверить в реальность происходящего. Доведенный до края, Грановский бежит из тюрьмы, чтобы расследовать собственное преступление. Чем дальше он восстанавливает картину событий, тем к более страшным выводам приходит.

Вероника

Вероника – один из лучших хирургов города. Любовь пациентов, уважение коллег, казалось бы, чего еще желать? Но муж Вероники, когда-то горячо любимый Вовка, очень огорчает супругу. Для него не существует ничего, кроме компьютерных игр. И чувствует себя Вероника при живом муже соломенной вдовой. Вот она и не устояла, когда встретила человека, который угадывал все ее желания. Но жизнь подбрасывает девушке куда более решительные перемены, чем она была готова принять. Сначала убита одна подруга, потом другая. Кто сумеет спасти Веронику? И возможно ли это вообще?

Маргарита

Обычная учительница английского языка Маргарита живет со своим мужем из чувства вины. Она была за рулем и не справилась с управлением, а ее муж стал “инвалидом”. Он активно этим пользуется, бездельничает и преувеличивает свою инвалидность. Маргарита застряла на подработках и домашней работе, даже не мечтая о счастье и любви, и продолжает работать, как уставшая лошадь, тянущая свою телегу. Неизвестно, сколько бы это продолжалось, но вдруг на нее положил глаз самый богатый и влиятельный бизнесмен города Шалаев. Но Маргарита неожиданно влюбляется в его старшего сына.

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