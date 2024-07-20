Трамп встретился с директором Секретной службы после покушения

Кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп, встретился с директором Секретной службы Кимберли Читл. Встреча состоялась в отеле бывшего президента в Милуоки.

Как отмечается, это произошло на фоне призывов республиканцев к отставке Читл после покушения на бывшего президента в прошлую субботу на его митинге в Пенсильвании.

Секретная служба заметила стрелявшего в Трампа американца за час до покушения.

Экс-министр обороны США Марк Эспер заявил, что покушение на бывшего американского президента Дональда Трампа стало возможным в результате грубой ошибки служб безопасности.

Снайпер, входивший в состав тактической группы по обеспечению безопасности предвыборного митинга кандидата в президенты США Дональда Трампа в Пенсильвании, передал сведения о стрелке за несколько минут до выстрелов.

Снайпер заметил смотревшего в прицел стрелка, сделал его фотографию и передал информацию в командный пункт. Отмечается, что двое полицейских попытались забраться на крышу, но преступник в это время уже начал стрелять.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.