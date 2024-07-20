20 июля 2024 года. С добрым утром, Монреаль! И пусть ваш день будет замечательным!

С добрым утром!

Команда Canadian Media Group желает прекрасного и солнечного настроения на весь день, сил, чувства бодрости и оптимизма!

Пусть всё у нас сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с нами! А для этого есть все вводные!

Нас ожидает приятная солнечная суббота. Температура воздуха: Утром 19°C, Днём 27°C, Вечером 23°C. Поздно вечером возможен кратковременный летний дождик.

Уже много лет, начиная с 1966 года, во всем мире 20 июля отмечают Международный день шахмат. Этот праздник проводится по решению ФИДЕ — Международной шахматной федерации, основанной в этот день в 1924 году. И значит, ей сегодня ровно век!

Шахматы — это одна из древнейших интеллектуальных и культурных игр, сочетающая в себе спорт, научное мышление и элементы искусства. Будучи доступным и инклюзивным видом деятельности, эта игра может проводится в любом месте. В шахматы могут играть все, преодолевая языковые барьеры, а также различия в возрасте, поле, физических возможностях или социальном положении. Это глобальная игра, которая поощряет справедливость, инклюзивность и взаимное уважение.

Поскольку день хороший и солнечный, самое время погулять по городу. Где – читайте нашу рубрику “Гуляем по Монреалю”, у нас всегда для вас найдется свежая и интересная идея, где побродить и что посмотреть!

С добрым утром, Монреаль! С добрым июльским утром!