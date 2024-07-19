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Новости Новости дня Делового Монреаля за 19 июля 2024 года

Новости дня Делового Монреаля за 19 июля 2024 года

Denis Dankoff Июл 19, 2024 Новости, Новости одной строкой Оставить комментарий 43 Просмотров

 

🔹Актуальные новости дня Делового Монреаля одной строкой🔹

В Монреале и в Квебеке

  • Ежегодный отпуск для строителей: В воскресенье начнется ежегодный отпуск для строителей, который существует с 1971 года. Практически вся строительная отрасль Квебека закрывает свои двери на две недели.
  • Оправдание офицера полиции: Офицер полиции Квебека Джейкоб Пикард был оправдан за применение чрезмерной силы во время ареста в баре Le District в октябре 2021 года.
  • Стрельба в Монреале: Двое мужчин были убиты во время стрельбы на 25-й авеню в районе Сен-Мишель. Это 19-е и 20-е убийства в Монреале с начала года.
  • Ошибка Hydro-Québec: Житель Пуэнт-Клера Нил Брейзер получил счёт на сумму более $2000 из-за ошибки в расчетах оплаты электричества за последние три года.
  • Арест за контрабанду сигарет: 69-летний мужчина был арестован в Сен-Бонифасе за продажу и транспортировку 120 тысяч контрабандных сигарет.
  • Ремонт на шоссе 20: В ближайшие две недели движение на шоссе 20 между Белойем и Сент-Жюли будет затруднено из-за ремонтно-строительных работ.
  • Возвращение украденного инструмента: Музыкантке Квебекского симфонического оркестра вернули драгоценный инструмент, украденный у неё неделей ранее.
  • Завод Northvolt: Шведский производитель электрических батарей Northvolt подтвердил намерение построить завод в Квебеке, несмотря на трудности.
  • Отзыв молока: Молоко брендов Silk и Great Value отзывается с рынка из-за риска заражения опасными бактериями.

В Канаде

  • Назначение министра: Стивен Маккиннон был назначен министром труда и пожилых людей в кабинете Джастина Трюдо.
  • Исследование белых медведей: Канадские исследователи разработали метод наблюдения за белыми медведями с использованием неинвазивных цифровых датчиков.
  • Налоги: CRA (Канадское налоговое агентство) требует $42 миллиона налогов на карбон от провинции Саскачеван.
  • Сбой Microsoft: Глобальный сбой Microsoft нарушил работу больниц, аэропортов и пограничных пунктов в Канаде.
  • Забастовка LCBO: Совет по контролю за алкоголем Онтарио и профсоюз достигли соглашения о прекращении двухнедельной забастовки.
  • Снижение расходов: В мае канадцы сократили свои расходы, розничные продажи снизились на 0,8%.
  • Продажа недвижимости: Правительство Канады продает одну из своих квартир в Нью-Йорке, чтобы покрыть стоимость недавно приобретенных апартаментов на Манхэттене.

В России

  • Арест за мошенничество: Бывший заместитель Жириновского арестован по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
  • Доступ ФСБ к данным ЗАГС: ФСБ может получить доступ к сведениям о регистрации смерти и брака из госреестра ЗАГС.
  • Выступление Shaman: Shaman выступил перед посольством США в ответ на блокировку своего YouTube-канала.
  • Приговор журналисту: Журналиста WSJ Гершковича приговорили к 16 годам колонии строгого режима.
  • Новые иноагенты: Минюст России обновил реестр лиц, признанных иноагентами, добавив пианиста Евгения Кисина и других.
  • Трансляция Олимпиады: Россияне смогут увидеть Олимпиаду-2024, МОК будет транслировать Игры на своем сайте.
  • Новый игрок московского «Динамо»: Канадский форвард Максим Комтуа стал игроком московского «Динамо».

В мире

  • Байден и президентская гонка: Нью Йорк Таймс пишет, что Байден смирился с мыслью о выходе из гонки за президентское кресло.
  • Сбой Microsoft устранен: Microsoft устранила основную причину глобального сбоя, повлиявшего на работу аэропортов и банков.
  • Падение акций CrowdStrike: Акции разработчика CrowdStrike рухнули после глобального сбоя.
  • Выборы во Франции: Главой французского парламента снова избрана кандидатка от коалиции Макрона Яэль Браун-Пиве.
  • Оценка надежности ИИ: Исследователи MIT и IBM Watson представили метод оценки надежности General Purpose AI.
  • Ограничение КПП в Эстонии: Эстония может ограничить работу еще двух КПП на границе с Россией.
  • Санкции США: США ввели санкции против двух россиян, подозреваемых в хакерской деятельности.

 

 

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