Новости дня Делового Монреаля за 19 июля 2024 года

🔹Актуальные новости дня Делового Монреаля одной строкой🔹
В Монреале и в Квебеке
- Ежегодный отпуск для строителей: В воскресенье начнется ежегодный отпуск для строителей, который существует с 1971 года. Практически вся строительная отрасль Квебека закрывает свои двери на две недели.
- Оправдание офицера полиции: Офицер полиции Квебека Джейкоб Пикард был оправдан за применение чрезмерной силы во время ареста в баре Le District в октябре 2021 года.
- Стрельба в Монреале: Двое мужчин были убиты во время стрельбы на 25-й авеню в районе Сен-Мишель. Это 19-е и 20-е убийства в Монреале с начала года.
- Ошибка Hydro-Québec: Житель Пуэнт-Клера Нил Брейзер получил счёт на сумму более $2000 из-за ошибки в расчетах оплаты электричества за последние три года.
- Арест за контрабанду сигарет: 69-летний мужчина был арестован в Сен-Бонифасе за продажу и транспортировку 120 тысяч контрабандных сигарет.
- Ремонт на шоссе 20: В ближайшие две недели движение на шоссе 20 между Белойем и Сент-Жюли будет затруднено из-за ремонтно-строительных работ.
- Возвращение украденного инструмента: Музыкантке Квебекского симфонического оркестра вернули драгоценный инструмент, украденный у неё неделей ранее.
- Завод Northvolt: Шведский производитель электрических батарей Northvolt подтвердил намерение построить завод в Квебеке, несмотря на трудности.
- Отзыв молока: Молоко брендов Silk и Great Value отзывается с рынка из-за риска заражения опасными бактериями.
В Канаде
- Назначение министра: Стивен Маккиннон был назначен министром труда и пожилых людей в кабинете Джастина Трюдо.
- Исследование белых медведей: Канадские исследователи разработали метод наблюдения за белыми медведями с использованием неинвазивных цифровых датчиков.
- Налоги: CRA (Канадское налоговое агентство) требует $42 миллиона налогов на карбон от провинции Саскачеван.
- Сбой Microsoft: Глобальный сбой Microsoft нарушил работу больниц, аэропортов и пограничных пунктов в Канаде.
- Забастовка LCBO: Совет по контролю за алкоголем Онтарио и профсоюз достигли соглашения о прекращении двухнедельной забастовки.
- Снижение расходов: В мае канадцы сократили свои расходы, розничные продажи снизились на 0,8%.
- Продажа недвижимости: Правительство Канады продает одну из своих квартир в Нью-Йорке, чтобы покрыть стоимость недавно приобретенных апартаментов на Манхэттене.
В России
- Арест за мошенничество: Бывший заместитель Жириновского арестован по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
- Доступ ФСБ к данным ЗАГС: ФСБ может получить доступ к сведениям о регистрации смерти и брака из госреестра ЗАГС.
- Выступление Shaman: Shaman выступил перед посольством США в ответ на блокировку своего YouTube-канала.
- Приговор журналисту: Журналиста WSJ Гершковича приговорили к 16 годам колонии строгого режима.
- Новые иноагенты: Минюст России обновил реестр лиц, признанных иноагентами, добавив пианиста Евгения Кисина и других.
- Трансляция Олимпиады: Россияне смогут увидеть Олимпиаду-2024, МОК будет транслировать Игры на своем сайте.
- Новый игрок московского «Динамо»: Канадский форвард Максим Комтуа стал игроком московского «Динамо».
В мире
- Байден и президентская гонка: Нью Йорк Таймс пишет, что Байден смирился с мыслью о выходе из гонки за президентское кресло.
- Сбой Microsoft устранен: Microsoft устранила основную причину глобального сбоя, повлиявшего на работу аэропортов и банков.
- Падение акций CrowdStrike: Акции разработчика CrowdStrike рухнули после глобального сбоя.
- Выборы во Франции: Главой французского парламента снова избрана кандидатка от коалиции Макрона Яэль Браун-Пиве.
- Оценка надежности ИИ: Исследователи MIT и IBM Watson представили метод оценки надежности General Purpose AI.
- Ограничение КПП в Эстонии: Эстония может ограничить работу еще двух КПП на границе с Россией.
- Санкции США: США ввели санкции против двух россиян, подозреваемых в хакерской деятельности.
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