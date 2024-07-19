Молоко брендов Silk и Great Value отзываются с рынка из-за риска заражения опасными бактериями

При их употреблении есть вероятность заражения листериями.
Канадское агентство по контролю качества пищевых продуктов объявило об изъятии с полок магазинов около 20 наименований растительных напитков, продаваемых под брендами Silk и Great Value. Среди них – миндальное, овсяное, кокосовое молоко вышеназванных брендов, а также молоко из кешью. Причина – вспышка пищевого заболевания.
Уже зафиксировано несколько случаев заболевания в провинции Онтарио.
Агентство рекомендует потребителям Канады отказаться от употребления вышеназванных напитков, срок годности которых истекает 4 октября нынешнего года.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.