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Общество Здоровье, медицина Молоко брендов Silk и Great Value отзываются с рынка из-за риска заражения опасными бактериями
Coco

Молоко брендов Silk и Great Value отзываются с рынка из-за риска заражения опасными бактериями

Степан Артемьевский Июл 19, 2024 Здоровье, медицина, Новости, Новости Канады Комментарии к записи Молоко брендов Silk и Great Value отзываются с рынка из-за риска заражения опасными бактериями отключены 42 Просмотров

С прилавков наших магазинов отзывают несколько видов растительного молока.

При их употреблении есть вероятность заражения листериями.

Канадское агентство по контролю качества пищевых продуктов объявило об изъятии с полок магазинов около 20 наименований растительных напитков, продаваемых под брендами Silk и Great Value. Среди них – миндальное, овсяное, кокосовое молоко вышеназванных брендов, а также молоко из кешью. Причина – вспышка пищевого заболевания.

Уже зафиксировано несколько случаев заболевания в провинции Онтарио.

Агентство рекомендует потребителям Канады отказаться от употребления вышеназванных напитков, срок годности которых истекает 4 октября нынешнего года.

 

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