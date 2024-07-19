В США создали систему оценки надежности моделей ИИ: General Purpose AI

Исследователи Массачусетского технологического института в сотрудничестве с лабораторией искусственного интеллекта MIT-IBM Watson представили метод оценки надежности General Purpose AI до их применения для решения конкретных задач.

Современные языковые модели, подобные тем, что лежат в основе таких продвинутых инструментов искусственного интеллекта, как ChatGPT и DALL-E, представляют собой сложные системы, обученные на огромных объемах данных. Их возможности впечатляют: от генерации правдоподобных текстов и кода до создания реалистичных изображений. Однако, несмотря на свою мощь, эти модели не лишены недостатков.

Одной из ключевых проблем является риск получения неверных результатов, особенно в критических сценариях. Дело в том, что процесс обучения языковых моделей основан на статистических зависимостях, выявленных в обучающих данных.

Ведущий автор нового исследования, Янг-Джин Парк, предлагает революционный подход к решению этой проблемы. Ключевой принцип заключается в измерении консенсуса между различными моделями МО.

Это исследование имеет огромную значимость для многих областей, где используются модели машинного обучения.

Медицина:В диагностике заболеваний, прогнозировании исхода лечения и разработке новых лекарств.

Финансы:В анализе рисков, прогнозировании рыночных трендов и управлении инвестициями.

Образование: В персонализированном обучении, оценке знаний и развитии образовательных программ.

Транспорт: В оптимизации транспортных маршрутов, управлении дорожным движением и прогнозировании дорожно-транспортных происшествий.

В будущем, с развитием технологий искусственного интеллекта, языковые модели, вероятно, станут еще более мощными и сложными. Однако, даже тогда важно помнить об их ограничениях и использовать их с осторожностью, особенно в областях, где от точности информации зависит жизнь и здоровье людей.

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