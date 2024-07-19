Канадский форвард Комтуа стал игроком московского «Динамо»

Канадский форвард Максим Комтуа стал игроком московского «Динамо», сообщает пресс-служба команды.

Соглашение с 25-летним нападающим рассчитано на один год. Канадский форвард заработает 55 миллионов рублей.

В сезоне-2023/24 Комтуа выступал за «Каролину». У него 44 (19+25) очка в 65 играх за фарм-клуб «Каролины» — «Чикаго» — в АХЛ.

На вопрос, не отговаривали его от принятия такого решения, Максим сказал: ” Мне все равно, что говорят обо мне. Мы с женой сделали исследование. Клуб – классный, лига – классная, условия жизни в Москве отличные. Мы быстро приняли решение. Я молодой игрок, мне хочется учиться, развиваться. Рассматриваю этот год как возможность стать лучше. От России у меня только лучшие впечатления. КХЛ – известная лига в Северной Америке, о ней часто говорят. Она не зря считается второй лучшей лигой мира.”

Максим Комтуа родился 8 января 1999 года в Квебеке. В 2015 году на Драфте Главной юниорской хоккейной лиги Квебека нападающий был выбран в третьем раунде командой «Викториавилл Тайгерз». 24 июня 2017 года на драфте НХЛ его во втором раунде под 50-м номером выбрал клуб «Анахайм Дакс», с которым Комтуа подписал первый профессиональный контракт сроком на 3 года.

В составе молодежной сборной Канады форвард выиграл чемпионат мира 2018 года, на котором отметился тремя голами и тремя голевыми передачами.

3 октября 2018 года нападающий дебютировал в НХЛ все в том же «Анахайме». Комтуа забросил на первой же минуте первую шайбу в своей карьере в НХЛ.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.