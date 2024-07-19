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Рыба в Канаде: что можно поймать рыбаку?

Степан Артемьевский Июл 19, 2024 Канадская рыбалка, Новости, Новости Канады Комментарии к записи Рыба в Канаде: что можно поймать рыбаку? отключены 22 Просмотров

В Канаде наиболее популярны такие виды рыбалки, как спиннинг, троллинг, нахлыст и поплавочная ловля. В зависимости от места ловли и от предпочтения рыбаков.

 

Можно выловить рыб семейства лососевых, форелевых (чавыча, кижуч, озерная и радужная форели), сиг, бассу (большеротый и малоротый), судака и берш, щуку, маскинонга (североамериканский подвид щуки). Есть несколько видов краппи и местных сомиков.

Что касается ловли осетра, то в Онтарио она запрещена. Случайно пойманного осетра тут же нужно отпускать. Те, кто хочет порыбачить на осетра, едут в Квебек и покупают там временную Квебекскую лицензию.

Да. кстати,  рыболовам спортсменам и любителям запрещено продавать пойманную рыбу. Продажа рыбы, пойманной на спортивную лицензию – это преступление, за которое могут строго наказать.

Лицензия не требуется для детей до 16 лет, и для людей старше 65 лет. Лицензия бывает двух типов: спортивная и рекреационная. Отличие этих лицензий в основном в том, что максимальная норма вылова по спортивной лицензии выше. Но спортивная стоит практически вдвое дороже.

Для каждого вида рыб – свои лимиты вылова. Совокупное количество всех пойманных лососевых и форелевых, например, не должно превышать 5 хвостов по спортивной лицензии и 2 хвоста по рекреационной.

 

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