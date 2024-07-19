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Новости Исследователи из Канады разработали инновационный метод наблюдения за поведением белых медведей
Фото: https://www.ixbt.com/

Исследователи из Канады разработали инновационный метод наблюдения за поведением белых медведей

Виктория Христова Июл 19, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Исследователи из Канады разработали инновационный метод наблюдения за поведением белых медведей отключены 23 Просмотров

Исследователи из Канады разработали инновационный метод наблюдения за поведением белых медведей с использованием неинвазивного набора цифровых датчиков, прикрепляемого к их меху аналогично способу, как это делают плоды репейника и другие «липучие» растения.

 

Эта технология избавляет от необходимости использования инвазивных систем наблюдения, к примеру, прикрепления к ушам животных.

По словам ученых, ранее телеметрические системы и датчики не применялись на шерсти полярных медведей.

Проведенные исследования доказали эффективность этого нового подхода, позволяющего экологам изучать поведение и миграции белых медведей, о которых известно недостаточно, включая взрослых самцов и подрастающих особей.

Тайлер Росс, научный сотрудник Йоркского университета, отметил: «Новый метод наблюдения дает уникальную возможность получить ценные данные о поведении различных категорий белых медведей, включая малоизученные взрослые самцы и молодых особей, находящихся на пороге взрослости».

Это важное научное открытие открывает новые перспективы для изучения и сохранения этого вида животных и позволит более глубоко понять их жизненные особенности, сделали вывод ученые.

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