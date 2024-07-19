Как бороться с деменцией и выявить ее симптомы

Если при повествовании вы часто заикаетесь, в вашей речи возникают длительные паузы, а в словарном запасе постоянно присутствуют одни и те же слова — это повод задуматься. Изменения в речи могут быть ранними индикаторами развития деменции. Изменение речи, растягивание слов, неспособность подобрать правильное определение – все это говорит о том, что нужно задуматься и предпринять шаги к тому, чтобы деменция не появилась в вашей жизни. как незванная гостья.

И наоборот хорошие новости для всех, кто разговаривает очень быстро: ученые обнаружили, что деменция им не угрожает. Научные исследования ученых из Канады указывают на то, что до появления признаков слабоумия у людей происходят тончайшие изменения в речи. Например, скорость речи замедляется, возникают паузы в повествовании, а словарный запас сокращается. Если заметили подобные изменения у себя или близких, пора предпринимать действия, пока не стало слишком поздно.

Важно различать естественное старение мозга от других процессов. Забыть имя другого человека или название столицы Венгрии, например, не страшно, это не является признаком деменции. То же самое касается ситуации, когда на кончике языка вертится слово, но его не удается вспомнить. Хотя иногда это может быть тревожным сигналом.

Нарушения речи могут быть одним из первых признаков нейродегенеративного заболевания, наиболее распространенным из которых является первичная прогрессирующая афазия. В частности, они могут указывать на изменения в мозге, связанные с ранними стадиями болезни Альцгеймера. Однако недавнее исследование ученых из Университета Торонто и Baycrest Health Science Hospital предполагает, что скорость речи (без учета пауз), а не трудности с подбором слов, является наиболее надежным индикатором потенциального когнитивного спада.

Ученые из Университета Торонто провели исследование, чтобы выяснить, какие изменения в памяти и речи могут указывать на развитие деменции, а какие являются естественными признаками старения мозга.

Для этого они выбрали группу и они протестировали 125 здоровых людей (в возрасте от 18 до 90 лет). Цель состояла в том, чтобы оценить их лингвистические способности, умение справляться с несколькими задачами одновременно и способность обрабатывать противоречивую информацию.

Участникам эксперимента демонстрировали изображения повседневных предметов, например, изображение веника, и просили назвать, что изображено на картинке. Одновременно включалась аудиозапись, которая называла родственное слово, например, «щетка», или звукоподобное: «веник» — «пряник».

Выяснилось, что люди, которые всегда разговаривали очень быстро, даже в пожилом возрасте успешнее справлялись с данной задачей. Они не путались, когда им предлагали назвать объект на картинке.

“Результаты показывают, что изменения в общей скорости речи могут отражать изменения в мозге”, — говорит ведущий автор исследования, доктор Джед Мельтцер, профессор когнитивной нейронауки. Как бы то ни было, даже если эти результаты кажутся обнадеживающими с точки зрения прогнозирования потенциального снижения когнитивных способностей, ограничиться только этим единственным исследованием далеко не достаточно.

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