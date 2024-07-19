“Царствуй во мне” – это из наших, это обо всех нас! Книга монреальского автора, которую необходимо прочесть

Читать я люблю. Это уже довольно многим хорошо известно. Читаю много и с удовольствием! И вот в мой День Рождения подруга принесла мне в подарок книгу. «Прочти!» – сказала она. «Это из наших!»

Взяв книгу и увидев фамилию совершенно незнакомого мне автора, я заинтересовалась. Фразу «Это из наших!» я восприняла как тот факт, что чтиво будет на православную тематику. Ибо подруга моя – человек воцерковленный. Мы окормляемся на одном приходе.

И начала я читать. Точнее, не так… Я открыла первую страницу и просто растворилась: в книге, в героях, в событиях, во всем том, что так красиво, ярко, сочно было описано в ней! Причем описано таким красивым и певучим языком, что страницы просто-таки сами перелистывались, унося меня за собой…

Книгу, объем которой составляет три с половиной сотни страниц, я прочла за три дня и три ночи. Ну, дня – это громко сказано: сонных часа моей дочки. Заканчивая очередной кусок чтива, я не могла дождаться сна своей малышки: дневного или ночного – лишь бы читать! Отодвинув все дела в сторону, продолжить жить с героями, преодолевать, любить, мечтать, верить, терять…

Закончила я уже ее, будучи мыслями и душой в семье главного героя, за эти трое суток ставшего мне родным, дорогим, важным каким-то и очень располагающим к себе. Я мысленно перебирала нынешних артистов, чтобы представить, кто бы его, героя этого, мог сыграть, с чьей внешностью и манерами сей герой повествования совпал бы… Нашла… Но это так, для себя…

И вот дочитана последняя страница… Какая-то горечь. Нет, не от финала. Он как раз очень красивый и православный. От раставания горечь, ибо эти три дня я душой прожила совсем в другом мире, с совершенно другими людьми, совершенно в иных декорациях. И несмотря на все перипетии, которые мы с главными героями пережили и преодолели, мне та жизнь очень понравилась! Легко бы махнулась с нынешней, не глядя и не жалея совершенно!

И вот я закрываю книгу. Закрываю с мыслью о том, что несмотря на совершенно незнакомого мне автора, я получила вагон удовольствия и впечатлений! А так, поди знай, обратила ли я бы на эту книгу внимание, если бы не подруга, принесшая ее мне…

Закрываю, и совершенно машинально смотрю на контртитул. И… просто остолбенение захватывает меня… Та, что взирает на меня с фотографии – моя очень хорошая знакомая. Человек, которого я часто вижу, с которым, было дело, даже за столом одним сидели: обедали – общались… Я много хорошего о ней и знаю, и слышала от других. Но то, что она – талантливейший и самобытный писатель – познала в этот самый миг, случайно взглянув на заднюю сторону переплетной крышки издания.

Вот тогда до меня дошли слова подруги: «Это из наших!» Вот что она подразумевала, говоря так!

В общем, друзья мои! Хотите провести несколько дней и ночей, переживая некоторые события времен Русской смуты, первой мировой, а потом и гражданской войн? Хотите еще раз понять, что такое честь и достоинство, правда и разум, мужественность и верность долгу, семье, любимой? Тогда – вам читать именно эту книгу: Наталья Ратобор: «Царствуй во мне».

И хотя я знаю этого человека немного под другим именем, хочу сказать Вам, уважаемая Наталья Ратобор! Вы – великолепны! Поскольку этот текст писался аж два года назад и сегодня высветился в Фейсбуке как напоминание, скажу, что я уже прочитала и Вашу «Красну Марью», в которой опять-таки переплетена и гражданская война, и любовь, и честь, и достоинство, и поставлено огромное количество тех самых важных вопросов, которые каждый порядочный человек просто обязан поставить перед собой и найти на них ответы: в душе и в сердце!

Более того, сейчас похвастаюсь: я уже прочла и Ваши «Лекарские сказы». И читая их (об этом я пишу, уже заканчиваю, но сначала покажу Вам, а потом уже и другим), после каждого сюжета я останавливалась, осмысливая, размышляя, вгоняя себя в те предлагаемые Вами обстоятельства и задавая себе вопрос: а как бы я поступила на месте героев? Вы даже не представляете, сколько Вы мне дали пищи для размышлений!

Вы меня поразили, вдохновили и направили на ряд деяний, в которых я сомневалась. Теперь чувствую, что сумею. Спасибо, и Храни Вас Господь!

Народ, дорогой, прочтите! Правда, не пожалеете! Это – из наших! Это – обо всех нас!

Книгу свою я подарила одному хорошему столичному человеку, который, подобно мне, очень любит чтиво такого рода. Но я надеюсь, что для желающих найдется несколько экземпляров книги в нашем Соборе. Первой – наверняка. Прочтите! Правда, каждая из трех книг – это лекарские сказы… Для наших душ!

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