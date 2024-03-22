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Новости Мусульмане помогут 8000 малоимущим жителям Калгари
Фото: https://www.caa-network.org/

Мусульмане помогут 8000 малоимущим жителям Калгари

Виктория Христова Мар 22, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Мусульмане помогут 8000 малоимущим жителям Калгари отключены 33 Просмотров

Мусульманская организация из города Калгари в Канаде собирается провести ежегодную благотворительную акцию во время месяца Рамадан.

 

“Рамадан – это время щедрости и благотворительности”, – сказал председатель организации “Сеть мусульманских семей” Идрис Хан. – “Благотворительность является одним из важнейших принципов ислама, поэтому мы делаем все возможное, чтобы помочь людям, делимся с ними тем, что у нас есть”.

Ежегодно 24 марта проводится раздача вегетарианской пищи, одежды и других необходимых вещей для 8000 нуждающихся жителей.

В этом году организация мусульман планирует охватить более 10 000 человек, так как, по словам Хана, безработица растет, и цены на продукты сохраняют свой рост.

Активист организации Токс Бакинсон сообщил, что в этом году в благотворительной раздаче примут участие более 700 волонтеров.

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