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Новости После пандемии в Монреале доходы от использования парковочных счетчиков удвоились

После пандемии в Монреале доходы от использования парковочных счетчиков удвоились

Виктория Христова Июл 7, 2024 Новости, Новости провинции Квебек, Общество Комментарии к записи После пандемии в Монреале доходы от использования парковочных счетчиков удвоились отключены 50 Просмотров

Доходы от использования парковочных счетчиков превысили уровень, существовавший до пандемии.

В 2023 году город Монреаль заработал почти 63 миллиона долларов на платной парковке на улицах, что является рекордным показателем за последние несколько лет.

Согласно годовому отчету Agence de mobilite durable Монреаля (AMD), опубликованному в среду, размер прибыли в 2022 году составил 55 миллионов долларов по сравнению с 33,1 миллионами долларов в 2020 году и 39,3 миллионами долларов в 2021 году.

Тарифы на парковку по счетчикам увеличивались с каждым годом, в то время как потребность в парковке никогда не уменьшалась.

Кроме того, в нескольких районах бесплатные парковочные места были преобразованы в платные.

Количество платных стоянок также растет: с 1184 в 2022 году до 1268 в 2023 году.

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