Концентрация свинца в организме жителей Квебека снижается уже 10 лет

Согласно обновленному анализу, проведенному INSPQ, с 2007 года в организме жителей Квебека наблюдается снижение содержания свинца, но содержание этого токсичного металла в Квебеке остается выше по сравнению с остальной частью Канады.

Об этом свидетельствует обновленная информация Национального института общественного здравоохранения Квебека (INSPQ) о степени воздействия на население Квебека химических веществ, содержащихся в окружающей среде. Этот отчет, опубликованный в четверг, основан на результатах канадского обследования показателей здоровья, в ходе которого были собраны и проанализированы образцы крови и мочи тысяч участников.

« Цель отчета состояла в том, чтобы включить как можно больше веществ и, в конце концов, иметь базовые уровни. Итак, теперь у нас есть сотни доступных биомаркеров, раньше у нас было около 50 веществ. Поскольку у нас было несколько временных точек, мы смогли увидеть, произошли ли какие-либо изменения в пропитке по сравнению с предыдущими данными», – сказала соавтор портрета Габриэла Понсе.

Исследовательская группа INSPQ обнаружила, что для всех веществ, которые имели более одного временного интервала, пропитка была сопоставимой или уменьшилась.

Это относится к содержанию свинца, которое снизилось со среднего показателя за первый цикл (с 2007 по 2011 год) с 1,5 микрограмма свинца на децилитр крови до 0,96 микрограмма на децилитр за период 2016-2019 годов.

Содержание кадмия, тяжелого металла, который может оказывать неблагоприятное воздействие на здоровье, также снизилось за анализируемый период. Он снизился с концентрации 0,36 микрограмма на литр крови в 2007-2011 годах до 0,24 микрограмма на литр в 2016-2019 годах.

Данные по содержанию свинца выше для жителей Квебека по сравнению с остальной частью Канады, и это во всех трех проанализированных периодах. « Но мы видим снижение с течением времени. Можно сказать, что мы на правильном пути», – прокомментировала г-жа Понсе, добавив, что мы также наблюдаем сокращение разрыва между Квебеком и Канадой.

В отчете INSPQ подчеркивается, что все население постоянно подвергается воздействию множества химических загрязнителей через воздух, воду, почву, продукты питания или потребительские товары.

Биологический мониторинг позволяет измерять концентрацию в организме этих химических веществ, присутствующих в окружающей среде. Г-жа Понсе объяснила, что цель отчета заключалась в том, чтобы упростить использование исследований по биологическому мониторингу, чтобы их можно было лучше сравнивать с будущими результатами. « Возможно, это позволяет расставить приоритеты, посмотреть, есть ли вещества, которые заслуживают дополнительных усилий»,-сказала она.

Эти усилия могут заключаться, например, в продолжении мониторинга и определении источников, которые могут влиять на концентрацию химических веществ в организме. “Цель этого портрета-немного подтолкнуть общественное здравоохранение к размышлениям и посмотреть, будет ли целесообразно проводить вмешательства или продолжать программы эпиднадзора”, – отметила исследователь.

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