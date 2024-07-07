Квебек договаривается с диспетчерами скорой медицинской помощи из нескольких регионов

Квебек достиг еще одного принципиального соглашения о продлении коллективных договоров, на этот раз с диспетчерами скорой медицинской помощи в нескольких регионах провинции.

Соглашение касается примерно 110 диспетчеров скорой медицинской помощи, которые работают в центрах медицинской связи в Оттаве, Лаурентис-Ланодьер, Ла–Монтережи и Ла-Морис-Сент-дю-Квебек.

Эти диспетчеры скорой медицинской помощи являются членами профсоюзов Федерации работников догоспитального обслуживания Квебека – независимой группировки профсоюзных центров.

Совет казначейства и Федерация профсоюзов подтвердили принципиальное соглашение в пятницу. Это касается коллективного договора, который, как сообщается, действует на трехлетний срок, с 2022 по 2025 год. Стороны не разглашали его содержание, зарезервировав первенство за работниками, как это обычно бывает в подобных обстоятельствах.

« Мы считаем, что это принципиальное соглашение отвечает поставленным целям», – пишет Федерация в обращении к своим членам.

« Это решение учитывает улучшение условий труда и общие проблемы сторон, особенно в том, что касается привлечения и удержания персонала, а также организации работы», – прокомментировала со своей стороны кабинет председателя совета казначейства Соня Лебель.

Из-за этой принципиальной договоренности с полудня пятницы применение средств давления было приостановлено. Согласно сообщению, адресованному членам, члены профсоюза должны были сохранять только « средства массовой информации » до подписания коллективного договора.

Принципиальное соглашение будет представлено членам на собраниях, которые состоятся к концу августа, уточнили в Федерации.

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