Квебек и провинциальные полицейские объявляют о новом соглашении

“Соглашение будет рассчитано на шесть лет и позволит, в частности, повысить ценность и лучше признать уникальный статус женщин-полицейских, работающих в Национальной полиции»,-говорится в заявлении, опубликованном APPQ в пятницу днем.
В заявлении также говорится, что детали соглашения будут оставаться « конфиденциальными до тех пор, пока члены APPQ не примут решение по этому сценарию урегулирования ».
У 5700 сотрудников SQ уже более двух лет нет коллективного договора.
Срок его действия истек в марте 2022 года.
В сентябре прошлого года полицейские почти на 60% отклонили принципиальное соглашение, достигнутое с Советом казначейства.
Оно предусматривало повышение заработной платы на 21 % в течение пяти лет.
К декабрю полицейские начали носить камуфляжные брюки или джинсы в рабочее время, чтобы продемонстрировать свое недовольство переговорами с правительством.
2 апреля APPQ потребовала от правительства Лего ускорить переговоры к началу летнего периода.
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