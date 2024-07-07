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Новости Квебек и провинциальные полицейские объявляют о новом соглашении
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Полиция Квебека нас бережёт. Фото из газеты Лё Солей.

Квебек и провинциальные полицейские объявляют о новом соглашении

Виктория Христова Июл 7, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Квебек и провинциальные полицейские объявляют о новом соглашении отключены 60 Просмотров

В заявлении также говорится, что детали соглашения будут оставаться « конфиденциальными до тех пор, пока члены APPQ не примут решение по этому сценарию урегулирования ».

 

“Соглашение будет рассчитано на шесть лет и позволит, в частности, повысить ценность и лучше признать уникальный статус женщин-полицейских, работающих в Национальной полиции»,-говорится в заявлении, опубликованном APPQ в пятницу днем.

В заявлении также говорится, что детали соглашения будут оставаться « конфиденциальными до тех пор, пока члены APPQ не примут решение по этому сценарию урегулирования ».

У 5700 сотрудников SQ уже более двух лет нет коллективного договора.

Срок его действия истек в марте 2022 года.

В сентябре прошлого года полицейские почти на 60% отклонили принципиальное соглашение, достигнутое с Советом казначейства.

Оно предусматривало повышение заработной платы на 21 % в течение пяти лет.

К декабрю полицейские начали носить камуфляжные брюки или джинсы в рабочее время, чтобы продемонстрировать свое недовольство переговорами с правительством.

2 апреля APPQ потребовала от правительства Лего ускорить переговоры к началу летнего периода.

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