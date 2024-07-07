Приют для бездомных из Вердана переезжает в Ахунцик-Картьервилль

Приют для бездомных снимает в аренду здание в Ахунцик-Картьервилле на четыре месяца, после того как в конце июля закроется его офис в Вердане.

Теперь они будут располагаться по адресу: проспект Буа-де-Булонь, 11810, рядом с детским садом (Château de grand-mère), CLSC и CHSLD.

“Аренда этого здания дала возможность предоставлять услуги уязвимым слоям населения в этом районе и принимать до 50 бездомных людей. Социальные работники будут предоставлять услуги 24 часа в сутки, семь дней в неделю в условиях проживания”, – говорится на веб-сайте города Монреаль.

Проект является результатом сотрудничества между Социальным обществом развития (SDS), Обществом Севера Монреаля и Обществом Южного центра Монреаля при поддержке города Монреаль.

Приют в Вердане открыл свои двери в декабре после того, как был закрыт аварийный приют в комплексе Ги-Фавро в Китайском квартале Монреаля.

“Этот приют удовлетворил потребность в предоставлении услуг уязвимым слоям населения в этом районе. В нынешних условиях жилищного кризиса и нехватки помещений город Монреаль работает с рядом партнеров над поиском решений и мест размещения, основной целью которых является предоставление и сохранение социальных и общественных услуг людям, находящимся в уязвимом и опасном положении”, – пояснили в мэрии Монреаля на своем веб-сайте. “Мы работаем со всеми нашими партнерами (город, SPVM, CIUSSS, общественные организации), чтобы обеспечить бесперебойное внедрение этой новой жилищной услуги и гармоничное сосуществование с соседями”.

Они добавляют, что отдают себе отчет в том, что появление жилищной службы по соседству может вызвать вопросы в сообществе. – Администрация района и его партнеры готовы выслушать ваши опасения, поддерживать постоянную коммуникацию и делать все, что в их силах, для поддержания тишины, социального сосуществования, безопасности и чистоты в этом районе”.

В среду власти Монреаля провели информационную сессию, и жители смогли принять в ней виртуальное участие.

Они объясняют, что будет создан “Комитет добрых соседей” для содействия коммуникации между жителями, приютом и районом. “Этот комитет выслушает ваши опасения, продолжит диалог и предложит пути для решения проблемных ситуаций, которые принесут пользу всем”.

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