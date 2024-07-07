Несмотря на рост цен, plex пользуются популярностью у покупателей недвижимости

Согласно последним данным Профессиональной ассоциации брокеров по недвижимости Квебека (APCIQ), дуплексы и триплексы становятся все более популярными среди жителей Квебека, желающих приобрести недвижимость, будь то в большом Монреале или в регионе Квебек.

Продажи plex выросли на 30% в период с июня 2023 по 2024 год в столичном регионе, что намного больше, чем продажи домов на одну семью (+4%) и кондоминиумов (+4%) за тот же период.

В Квебеке количество сделок с многоквартирными домами выросло на 24% за год по сравнению с ростом на 3% для домов на одну семью и снижением на 1% для кондоминиумов.

И привлекательность вызвана не снижением цен, а их повышением. В большом Монреале средняя цена за plex по состоянию на июнь 2024 года составляет 777000 долларов, что на 7% больше, чем в 2023 году. Что касается Квебека, то он составляет около 458 500 долларов, что на 13% больше.

В целом, в июне было продано 3830 единиц жилья в столичном районе переписи населения (RMR) Монреаля и 761 в районе Квебека.

Покупатели отдавали предпочтение поиску новой недвижимости на Иль-де-Монреаль, продажи которой выросли на 13%, за ней следуют районы Водрей-Суланж (+9%), Сен-Жан-сюр-Ришелье и Северный Берег Монреаля (+5%).

Количество транзакций также было больше на Южном берегу Квебека (+18%), в отличие от других секторов, где было зарегистрировано снижение на северной окраине (-3%), и никаких изменений не было отмечено в агломерации Квебека.

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