Консерваторы рвутся в бой!

Оппозиционные консерваторы обещают, что будущее правительство во главе с Пьером Пулиевром сместит человека, которого либералы только что назначили главой канадской комиссии по правам человека.

Бирджу Даттани должен вступить в должность главного комиссара в следующем месяце на пятилетний срок, но Мелисса Ланцман, один из заместителей лидера партии, заявила в своем заявлении, что консерваторы отменят это назначение.

Она утверждает, что г-н Даттани имеет « долгую историю антиизраильских заявлений», включая « оправдание терроризма», и что премьер-министр Джастин Трюдо должен потребовать, чтобы г-н Даттани ушел в отставку или « уволил его ».

После того, как некоторые еврейские правозащитные группы выразили обеспокоенность по поводу этого назначения, министр юстиции Ариф Вриани начал независимое расследование утверждений, связанных с онлайн-деятельностью г-на Даттани, которая началась почти десять лет назад.

Адвокат Даттани, Мунеза Шейх, заявила сегодня в своем заявлении, что ее клиент не может давать комментарии в связи с продолжающимся расследованием, но заявила, что « любое недобросовестное или ненадлежащее отстранение » Даттани от должности « будет оспорено в соответствии с законом ».

Г-н Даттани ранее назвал эти утверждения необоснованными.

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