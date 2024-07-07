Покупка и продажа вашего дома одновременно: возможно ли это?

Покупка и продажа дома одновременно может показаться сложной задачей. Однако при правильном планировании и правильных инструментах ваш проект сможет быть реализован без особых трудностей.

Прежде чем приступить к работе, важно понять текущий рынок недвижимости. Это рынок продавцов или покупателей? Эта информация может сильно повлиять на вашу стратегию. Обычно требуется несколько недель, чтобы продать дом в зависимости от вашего региона, а затем примерно 8-12 недель, чтобы завершить сделку после принятия предложения. Но эти сроки могут варьироваться в зависимости от тенденций на рынке недвижимости.

Это непростое решение зависит от многих факторов. У каждого варианта есть свои плюсы и минусы. Покупка в первую очередь дает вам время найти идеальный дом. Но вы можете столкнуться с двумя объектами недвижимости, если продажа вашего нынешнего места жительства будет отложена. Эта ситуация может вынудить вас продать свою старую недвижимость по цене ниже ее реальной стоимости.

С другой стороны, продажа в первую очередь устраняет неопределенность, связанную с финансированием, поскольку вы точно знаете свой бюджет на покупку. Однако это заставит вас быстро найти новое жилье после продажи.

После того, как вы взвесите все за и против и определите свои цели, рекомендуется позвонить ее брокеру по недвижимости, чтобы спланировать дальнейшие действия. Его роль будет заключаться в том, чтобы направлять вас, давать советы и предупреждать о подводных камнях, которых следует избегать на протяжении всего процесса. Брокер также может помочь вам установить реалистичную цену продажи вашего текущего дома и найти недвижимость, соответствующую вашим критериям.

Учитывая сложность каскадных продаж, изучение ваших вариантов финансирования имеет решающее значение. Именно тогда вам следует обратиться к своему ипотечному брокеру. Он познакомит вас с вашими вариантами и сможет предложить вам наилучшее финансирование, соответствующее вашим потребностям. Промежуточный заем, например, является временным решением, которое следует рассмотреть. Это позволяет вам купить новый дом, прежде чем продавать свой. Промежуточный заем, обычно рассчитанный на 90-120 дней, имеет более высокую процентную ставку по сравнению с обычным ипотечным кредитом.

Сумма промежуточной ссуды равна чистой стоимости вашего выставленного на продажу дома. После продажи дома ссуда и проценты выплачиваются.

Давайте рассмотрим конкретный пример:

Ориентировочная стоимость вашей собственности: 550 000 долларов

Оставшийся остаток по вашей ипотеке: 300 000 долларов США

Собственный капитал дома: 550 000$ – 300 000$ = 250 000$

Вы можете получить до 250 000 долларов в виде промежуточной ссуды. Теперь, если покупка нового дома запланирована на 25 дней, а продажа вашего старого дома-на 75 дней, период промежуточной ссуды составит 75 – 25 = 50 дней. Проценты будут начислены в течение этого периода, и ссуда будет погашена после продажи.

Обычно в тендерные заявки включаются стандартные условия, такие как проверка и финансирование. Один из возможных вариантов при продаже водопада – это подать условное предложение о покупке при продаже вашей текущей собственности. Это означает, что приобретение вашего нового места жительства зависит от продажи вашего дома в заранее установленные сроки. Если этот срок не соблюден, предложение о покупке аннулируется.

В заключение, купить и продать жилье одновременно не так просто, но это возможно! Планируйте, будьте гибкими и, прежде всего, пользуйтесь поддержкой профессионалов. Брокер по недвижимости и ипотечный брокер станут вашими лучшими союзниками в успешной сделке. Не стесняйтесь задавать вопросы, если у вас есть какие-либо сомнения.

Советы:

Наличие плана временного переезда может быть отличной идеей в случае совпадения дат продажи и покупки.

Подготовка Вашего дома к продаже: убедитесь, что ваш дом чистый, ухоженный и привлекательный. Сделайте незначительный ремонт или модернизацию, которые повысят стоимость вашей собственности.

Обратитесь к оценщику, чтобы получить точную оценку стоимости вашей собственности и, таким образом, установить реалистичную и конкурентоспособную цену продажи.

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