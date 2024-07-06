🔹Актуальные новости дня Делового Монреаля🔹
В Монреале
- 14-й Комиккон: В эти выходные Монреаль снова привлекает толпы людей на Комиккон. Ожидается участие около 65,000 поклонников супергероев, японского аниме, научной фантастики, фэнтези, фильмов ужасов, ролевых игр и видеоигр во Дворце конгрессов Монреаля.
- Бассейн Westpark: Бассейн на Западном острове Монреаля закрылся и не будет открыт этим летом. Началось строительство нового бассейна, открытие которого ожидается в 2026 году.
- Продажи домов: По данным Профессиональной ассоциации брокеров по недвижимости Квебека, продажи домов в районе Монреаля выросли на 6.4% в июне по сравнению с тем же месяцем прошлого года.
- Пропалестинские протесты: Пропалестинские протестующие разбили окна в Университете Макгилла. Полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих.
- Забастовка в отеле Queen Elizabeth: Профсоюзные работники отеля приняли решение о проведении забастовки.
- Жара в Монреале: Жители Монреаля по-прежнему будут ощущать жару, так как ожидается, что в ближайшие дни температура будет достигать 30 градусов.
В Квебеке
- Партнерство Mattel и Grazy: Mattel заключила партнерское соглашение с квебекской компанией Grazy, которая создала особый вкус мороженого в честь 65-летия знаменитой куклы Барби.
- Увольнения в SAAQ: Количество увольняющихся работников SAAQ растет после сбоев в работе SAAQclic. Сотрудники подверглись словесным и физическим оскорблениям со стороны недовольных клиентов после запуска платформы в феврале 2023 года.
- Авария на шоссе 40: Мотоциклист находится в критическом состоянии после столкновения с автомобилем на шоссе 40 в Л’Ассомпсьоне, в Ланодьере.
- Мошенничество риэлторов: В Квебеке выросло мошенничество со стороны недобросовестных риэлторов, что негативно сказывается на репутации индустрии.
- Таргетная терапия рака простаты: Врачи воодушевлены новым лечением рака простаты, которое может стать новым «столпом» лечения наряду с хирургией, химиотерапией и лучевой терапией.
- Память о трагедии в Лак-Мегантик: Сообщество Лак-Мегантик собрались в субботу, чтобы почтить память о жертвах трагедии в поезде, случившейся 11 лет назад.
В Канаде
- Украденное золото: Полиция считает, что большая часть золота, украденного в Международном аэропорту Торонто Пирсон в 2023 году, была вывезена контрабандой, продана и переплавлена за границей.
- Футбол: Сборная Канады обыграла Венесуэлу и вышла в полуфинал Кубка Америки-2024 по футболу!
- Гранты на тепловые насосы: Британская Колумбия расширяет гранты на тепловые насосы, чтобы стимулировать больше людей переходить на новые технологии.
- Забастовка LCBO: Работники Liquor Control Board of Ontario продолжают забастовку и митинговали в центре Торонто.
- Открытие магазинов LCBO: LCBO сообщили, что на следующей неделе откроют пять розничных магазинов на один день, чтобы владельцы баров и ресторанов смогли приобрести алкоголь.
- Отложенное рождение детей: Канадцы в возрасте 20-30 лет откладывают рождение детей, и некоторые утверждают, что высокая арендная плата является одной из причин.
- Горбатый кит: Горбатый кит выбросился на берег Новой Шотландии и погиб до прибытия спасателей.
В России
- Взрыв в Волгограде: На насосной станции произошел взрыв. Жертвами стали два человека, еще несколько находятся под завалами.
- Интеграция платежных систем: Завершена интеграция российской платежной системы «Мир» и иранской Shetab.
- Запрет на экспорт риса: В России продлили запрет на экспорт риса.
- Третьяк о спорте в СССР: Третьяк описал спорт в СССР фразой «нам воды не давали».
- Москва и Лондон: Песков заявил, что курс Лондона не сменится после выборов, Москва лейбористам не верит.
- Выходной 31 декабря: Минтруд РФ предложит сделать 31 декабря 2025 года выходным за счёт переноса выходных праздничных дней.
- Смерть Азы Лихитченко: Диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР, одна из первых ведущих программы «Время», Аза Лихитченко умерла в возрасте 86 лет.
В мире
- Попытка захвата власти в Киргизии: Спецслужбы Киргизии предотвратили попытку насильственного захвата власти, сообщил Госкомитет нацбезопасности.
- Протесты в Париже: В Париже люди вышли на протестную акцию, требуя свободу Палестине и прекращение геноцида в Газе.
- Выборы в Иране: Кандидат от реформ Масуд Пезешкиан одержал победу во втором туре президентских выборов, победив сторонника жесткой линии Саида Джалили. Он пообещал наладить отношения с Западом.
- Ураган Берил: Ураган Берил приближается к Техасу, набирая силу и превращая худшие опасения метеорологов по поводу сильного сезона ураганов в реальность.
- Выборы в Британии: После 14 лет правления консерваторов на выборах в Палату общин победила лейбористская партия.
- Закон о выдворении в Финляндии: Конституционный комитет Финляндии дал зеленый свет закону о выдворении. Голосование в парламенте уже на следующей неделе.
- Отсрочка учений США и Грузии: Пентагон объявил об отсрочке совместных учений ВС США и Грузии на неопределённый срок.
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