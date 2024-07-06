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Новости Новости дня Делового Монреаля за 06 июля 2024 года

Новости дня Делового Монреаля за 06 июля 2024 года

Denis Dankoff Июл 6, 2024 Новости, Новости одной строкой Оставить комментарий 29 Просмотров

🔹Актуальные новости дня Делового Монреаля🔹

В Монреале

  • 14-й Комиккон: В эти выходные Монреаль снова привлекает толпы людей на Комиккон. Ожидается участие около 65,000 поклонников супергероев, японского аниме, научной фантастики, фэнтези, фильмов ужасов, ролевых игр и видеоигр во Дворце конгрессов Монреаля.
  • Бассейн Westpark: Бассейн на Западном острове Монреаля закрылся и не будет открыт этим летом. Началось строительство нового бассейна, открытие которого ожидается в 2026 году.
  • Продажи домов: По данным Профессиональной ассоциации брокеров по недвижимости Квебека, продажи домов в районе Монреаля выросли на 6.4% в июне по сравнению с тем же месяцем прошлого года.
  • Пропалестинские протесты: Пропалестинские протестующие разбили окна в Университете Макгилла. Полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих.
  • Забастовка в отеле Queen Elizabeth: Профсоюзные работники отеля приняли решение о проведении забастовки.
  • Жара в Монреале: Жители Монреаля по-прежнему будут ощущать жару, так как ожидается, что в ближайшие дни температура будет достигать 30 градусов.

В Квебеке

  • Партнерство Mattel и Grazy: Mattel заключила партнерское соглашение с квебекской компанией Grazy, которая создала особый вкус мороженого в честь 65-летия знаменитой куклы Барби.
  • Увольнения в SAAQ: Количество увольняющихся работников SAAQ растет после сбоев в работе SAAQclic. Сотрудники подверглись словесным и физическим оскорблениям со стороны недовольных клиентов после запуска платформы в феврале 2023 года.
  • Авария на шоссе 40: Мотоциклист находится в критическом состоянии после столкновения с автомобилем на шоссе 40 в Л’Ассомпсьоне, в Ланодьере.
  • Мошенничество риэлторов: В Квебеке выросло мошенничество со стороны недобросовестных риэлторов, что негативно сказывается на репутации индустрии.
  • Таргетная терапия рака простаты: Врачи воодушевлены новым лечением рака простаты, которое может стать новым «столпом» лечения наряду с хирургией, химиотерапией и лучевой терапией.
  • Память о трагедии в Лак-Мегантик: Сообщество Лак-Мегантик собрались в субботу, чтобы почтить память о жертвах трагедии в поезде, случившейся 11 лет назад.

В Канаде

  • Украденное золото: Полиция считает, что большая часть золота, украденного в Международном аэропорту Торонто Пирсон в 2023 году, была вывезена контрабандой, продана и переплавлена за границей.
  • Футбол: Сборная Канады обыграла Венесуэлу и вышла в полуфинал Кубка Америки-2024 по футболу!
  • Гранты на тепловые насосы: Британская Колумбия расширяет гранты на тепловые насосы, чтобы стимулировать больше людей переходить на новые технологии.
  • Забастовка LCBO: Работники Liquor Control Board of Ontario продолжают забастовку и митинговали в центре Торонто.
  • Открытие магазинов LCBO: LCBO сообщили, что на следующей неделе откроют пять розничных магазинов на один день, чтобы владельцы баров и ресторанов смогли приобрести алкоголь.
  • Отложенное рождение детей: Канадцы в возрасте 20-30 лет откладывают рождение детей, и некоторые утверждают, что высокая арендная плата является одной из причин.
  • Горбатый кит: Горбатый кит выбросился на берег Новой Шотландии и погиб до прибытия спасателей.

В России

  • Взрыв в Волгограде: На насосной станции произошел взрыв. Жертвами стали два человека, еще несколько находятся под завалами.
  • Интеграция платежных систем: Завершена интеграция российской платежной системы «Мир» и иранской Shetab.
  • Запрет на экспорт риса: В России продлили запрет на экспорт риса.
  • Третьяк о спорте в СССР: Третьяк описал спорт в СССР фразой «нам воды не давали».
  • Москва и Лондон: Песков заявил, что курс Лондона не сменится после выборов, Москва лейбористам не верит.
  • Выходной 31 декабря: Минтруд РФ предложит сделать 31 декабря 2025 года выходным за счёт переноса выходных праздничных дней.
  • Смерть Азы Лихитченко: Диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР, одна из первых ведущих программы «Время», Аза Лихитченко умерла в возрасте 86 лет.

В мире

  • Попытка захвата власти в Киргизии: Спецслужбы Киргизии предотвратили попытку насильственного захвата власти, сообщил Госкомитет нацбезопасности.
  • Протесты в Париже: В Париже люди вышли на протестную акцию, требуя свободу Палестине и прекращение геноцида в Газе.
  • Выборы в Иране: Кандидат от реформ Масуд Пезешкиан одержал победу во втором туре президентских выборов, победив сторонника жесткой линии Саида Джалили. Он пообещал наладить отношения с Западом.
  • Ураган Берил: Ураган Берил приближается к Техасу, набирая силу и превращая худшие опасения метеорологов по поводу сильного сезона ураганов в реальность.
  • Выборы в Британии: После 14 лет правления консерваторов на выборах в Палату общин победила лейбористская партия.
  • Закон о выдворении в Финляндии: Конституционный комитет Финляндии дал зеленый свет закону о выдворении. Голосование в парламенте уже на следующей неделе.
  • Отсрочка учений США и Грузии: Пентагон объявил об отсрочке совместных учений ВС США и Грузии на неопределённый срок.

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