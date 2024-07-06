Лето – сезон отпусков: несколько интересных фактов о нем

Отпуск – какой он, хороший или плохой, полезный или вредный? Как провести его с пользой для себя и своего здоровья?

1. Отказ от отпуска опасен для здоровья

У людей, которые долгое время обходились без отпуска, продолжительность жизни меньше, чем у хронических алкоголиков. Все дело в так называемом «синдроме отсутствия отпуска», из-за которого у людей начинаются нервные расстройства, хроническая усталость, сердечно-сосудистые и онкологические заболевания. Отсутствие отпуска также чревато частыми головными болями, нарушениями сна, памяти, внимания, болями в мышцах и суставах.

2. Отпуск полезен для сердца

У людей, которые хотя бы раз в год едут в отпуск, риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 40% ниже, чем у тех, кто трудится круглый год без отдыха. Правда, если вы ведете нездоровый образ жизни, курите, употребляете много жирной и сладкой пищи и мало двигаетесь, то отпуск вряд ли защитит вас от болезней сердца.

3. Полная релаксация – не очень хорошая идея

Считается, что полная релаксация понижает IQ человека, поэтому во время отпуска рекомендуется читать книги, играть в шахматы, ходить на экскурсии. Подобная деятельность поможет лучше отдохнуть – без вреда для интеллекта.

4. Идеальный отпуск должен длиться 28 дней

Многие работники и работодатели сегодня разделяют отпуск на две части, однако ученые считают, что полноценный отдых должен длиться не менее трех недель. Психофизиологии подсчитали, что для полноценного отдыха человеку необходимо 28 дней. Более продолжительный отпуск, по словам ученых, негативно скажется на дальнейшей продуктивности человека, а отпуск менее трёх недель не даст ему нормально отдохнуть, а потому тоже негативно скажется на трудоспособности.

5. Отпуск некурящих работников должен длиться дольше

Исследовав режим работы граждан Норвегии, врачебная комиссия страны порекомендовала увеличить отпуск некурящих работников на три дня: дело в том, что курящий человек тратит на перекуры не менее трёх дней в году, а потому, по мнению врачей, правильно будет добавить лишние три дня отдыха к отпуску некурящих.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.