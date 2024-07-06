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Новости Количество увольняющихся работников SAAQ растет после сбоев в работе SAAQclic
SAAQ
Société de l'assurance automobile du Québec.

Количество увольняющихся работников SAAQ растет после сбоев в работе SAAQclic

Степан Артемьевский Июл 6, 2024 Новости, Новости Канады, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Количество увольняющихся работников SAAQ растет после сбоев в работе SAAQclic отключены 37 Просмотров

Сотрудники SAAQ подверглись словесным и физическим оскорблениям со стороны недовольных клиентов после запуска платформы SAAQclic в феврале 2023 года.

 

Работники утверждают, что сбой в работе веб-сайта привел к ухудшению их психического и физического здоровья, что привело к массовым увольнениям.

После запуска SAAQclic количество невыходов на работу в нескольких местах увеличилось более чем на 20 процентов.

Согласно опросу, проведенному Общественным союзом Квебека (SFPQ), опубликованному в октябре 2023 года, почти половина сотрудников, занимающихся обслуживанием клиентов, заявили, что они испытывали беспокойство, а 60% рассматривали возможность увольнения.

Кроме того, SAAQ утверждает, что причиной большого количества невыходов на работу в сервисных центрах могут быть больничные у новых сотрудников.

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