Количество увольняющихся работников SAAQ растет после сбоев в работе SAAQclic

Работники утверждают, что сбой в работе веб-сайта привел к ухудшению их психического и физического здоровья, что привело к массовым увольнениям.
После запуска SAAQclic количество невыходов на работу в нескольких местах увеличилось более чем на 20 процентов.
Согласно опросу, проведенному Общественным союзом Квебека (SFPQ), опубликованному в октябре 2023 года, почти половина сотрудников, занимающихся обслуживанием клиентов, заявили, что они испытывали беспокойство, а 60% рассматривали возможность увольнения.
Кроме того, SAAQ утверждает, что причиной большого количества невыходов на работу в сервисных центрах могут быть больничные у новых сотрудников.
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