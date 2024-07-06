Пропалестинский митинг перед офисами пенсионного фонда Квебека

Пропалестинские протестующие, которые в прошлом месяце разбили лагерь на площади Виктория в Монреале, собрались перед офисами пенсионного фонда Квебека в среду днем.

Протестующие требуют от Управления по делам молодежи Квебека (CDPQ) разорвать связи с израильскими учреждениями, которые они обвиняют в причастности к войне между Израилем и ХАМАСОМ. Группа хочет встретиться с президентом и исполнительным директором CDPQ Чарльзом Эмондом, чтобы обсудить их требования.

“Когда люди узнают, во что вкладываются их деньги, они шокированы и хотят протестовать против этого”, – сказал Бенуа Аллард из организации “Освобождение Палестины”, один из организаторов лагеря.

Протестующие также призывают правительство Квебека закрыть свой офис в Тель-Авиве.

До сих пор связь между сторонами практически отсутствовала. Коллектив “Освобождение Палестины” говорит, что “молчание” правительства CDPQ и CAQ является “ужасающим”.

“На самом деле, мы ждем реального ответа, который действительно удовлетворит требования, которые мы высказывали до сих пор”, – сказал Аллард.

Перед началом акции главный вход в штаб-квартиру CDPQ был изуродован красной и черной краской. Коллектив “Освобождение Палестины” заявляет, что он не был к этому причастен, но добавляет, что понимает разочарование тех, кто совершил этот акт.

Коллектив “Освобождение Палестины” обвиняет WSP, базирующуюся в Монреале фирму по управлению проектами, в содействии “поддержанию израильских колоний в Восточном Иерусалиме”, поскольку она проектировала систему легкого метро в Иерусалиме.

В электронном письме WSP сообщает, что была нанята в качестве технического консультанта для “анализа и мониторинга инженерных работ” в иерусалимской системе легкорельсового транспорта.

“Этот проект призван удовлетворить потребности жителей региона в транспорте и передвижении, и мы стремимся обеспечить его качество”, – заявили в компании. “Во всех наших глобальных операциях мы учитываем интересы более широкого сообщества и решаем эти проблемы в меру наших возможностей. Мы уважаем права человека на протяжении всей нашей деятельности и при необходимости проводим переоценку ситуаций, чтобы обеспечить соответствие нашей деятельности нашим ценностям и этическим принципам”.

“Он курирует расширение проекта, связывающего незаконные поселения в Восточном Иерусалиме, что противоречит международному праву, но для CDPQ это не имеет большого значения”, – сказал Аллард в интервью.

В нем говорится, что CDPQ также инвестирует в такие транснациональные корпорации, как Expedia, Airbnb или Alphabet. CDPQ добавляет, что “ожидает от них соблюдения самых высоких стандартов, где бы они ни работали.

“CDPQ всегда гарантирует соблюдение своих юридических обязательств и международных стандартов во всех юрисдикциях, где она осуществляет свою деятельность”.

Организация The Divest for Palestine Collective утверждает, что CDPQ инвестировала 14,2 миллиарда долларов в 87 компаний, “причастных к израильской оккупации”. Эта цифра взята из годового отчета, опубликованного CDPQ в 2023 году.

“CDPQ говорит о своих инвестициях в Израиле, но мы не говорим об инвестициях конкретно в Израиль”, – пояснил Аллард. “Мы говорим об инвестициях во все компании, причастные к продолжающейся оккупации Палестины. Кроме того, они минимизируют свое участие”.

“Народный лагерь Аль-Сумуд”, первый подобный лагерь в общественном месте Монреаля, был разбит 22 июня на площади Виктория. Аналогичные лагеря были разбиты на территории университета Макгилла и UQAM, причем последний с тех пор был демонтирован.

SPVM и мэрия Монреаля заявляют, что продолжают следить за расположением лагеря на площади Виктории и за протестующими там.

В прошлый понедельник сотрудники полиции вмешались после того, как несколько протестующих попытались опрокинуть статую королевы Виктории. На следующий день они также присутствовали во время контрпротеста.

“Люди справедливо возмущены”, – сказал Аллард. “Мы останемся здесь до тех пор, пока наши требования не будут выполнены”.

Мэр Монреаля Валери Плант заявила на прошлой неделе, что SPVM следит за тем, чтобы ничто не вышло из-под контроля.

“Они следят за тем, чтобы все делалось надлежащим образом, и в Монреале недопустимы любые проявления антисемитизма, исламофобии или дискриминации”, – сказала Плант.

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