Коронер заявил, что необходимо пересмотреть меры безопасности

Коронер заявил, что медицинскому центру для инуитов в Монреале следует пересмотреть свои меры безопасности в свете смерти двух пациентов, которые были сбиты на шоссе в течение 24 часов в 2022 году.

Коронер Эрик Лепин изучил обстоятельства смерти одной из двух женщин — 22-летней Мэри—Джейн Тулугак – и в своем отчете, опубликованном сегодня, дал ряд рекомендаций.

Тулугак и 26-летняя Нелли Нивиакси приехали в Монреаль на лечение и находились в медицинском центре “Улливик” в Дорвале, который находится в ведении управления здравоохранения Нунавика, северной территории Квебека, где проживали две женщины.

19 августа 2022 года охрана запретила тугулак входить в помещения Улливик, потому что она вернулась в центр из близлежащего бара в состоянии алкогольного опьянения.

Лепин говорит, что в протоколах медицинского центра указано, что надзиратель должен был быть проинформирован о попытке проникновения Тулугака, но коронер говорит, что у этого человека был перерыв, и он был проинформирован только после того, как пациент ушел.

Тулугак была сбита насмерть примерно в 380 метрах от дома на шоссе 520, а Нивиакси скончалась менее чем через 24 часа после того, как ее сбили на близлежащем шоссе 20.

В заявлении Рита Новалинга, исполнительный директор Ullivik, говорит, что это “место проживания, где люди могут свободно передвигаться в течение дня. Благополучие и безопасность жителей занимают центральное место во всем, что мы делаем в Ullivik.

“Прочные отношения с местными полицейскими службами способствуют обеспечению безопасности пользователей. Для предотвращения подобных трагедий и обеспечения того, чтобы центр оставался безопасным и заботливым местом для тех, кто в нем нуждается, мы применяем проактивный подход, как с помощью наших внутренних служб, так и путем оказания помощи в наблюдении за жителями за пределами учреждения“.

Коронер Лепин говорит, что многие из его рекомендаций уже были выполнены медицинским центром Улливика.

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