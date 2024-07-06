В Монреале сохраняется жаркая погода

Жители Монреаля по-прежнему будут ощущать жару, так как ожидается, что в ближайшие дни температура по-прежнему будет достигать 30 градусов.

Дневной максимум 30 градусов при влажности воздуха 37 градусов и минимум 20 градусов прогнозируется до конца недели.

Министерство окружающей среды Канады прогнозирует, что в субботу пройдут осадки с максимумом в 29 градусов и минимумом в 19 градусов.

В воскресенье снова будет солнечно:27 градусов и минимум в 19 градусов.

В понедельник будет такая же погода, но с большим количеством солнца, максимум 30 градусов, минимум 21 градус.

Жителям Монреаля следует знать о тепловом ударе и о том, как его избежать. Следует потреблять как можно больше жидкости, уменьшить физические нагрузки, особенно на свежем воздухе в жаркие дни, а также избегать употребления алкоголя и кофе.

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