Hydro-Quebec подписали соглашение о партнерстве для развития ветроэнергетики мощностью 3000 МВт

Спустя месяц после запуска своей стратегии по ускорению развития ветроэнергетики компания Hydro-Quebec объявила о партнерстве с двумя общинами коренных народов и региональным муниципалитетом для разработки различных проектов на обширной территории в регионе Сагеней-Лак-Сен-Жан.

В среду корпорация Crown объявила, что объединяет усилия с коренным населением для освоения зоны Шамушуан площадью 5000 км2.

В этом районе могут быть установлены ветряные электростанции мощностью до 3000 мегаватт (МВт) и несколько ветряных электростанций с инвестициями на общую сумму 9 миллиардов долларов.

В августе планируется начать работы по утверждению первоначального проекта, включая установку оборудования для сбора данных о качестве ветра.

Соглашение о партнерстве, которое было ратифицировано в середине июня указом правительства Квебека, было названо “беспроигрышным” для всех подписавших его сторон.

Став акционерами проектов, общины коренных народов и MRC смогут получать независимые доходы.

Ожидается, что они также будут участвовать в планировании развития, говорится в пресс-релизе.

Это партнерство является частью новой стратегии Hydro-Quebec, представленной 30 мая, целью которой является развертывание дополнительных ветроэнергетических мощностей мощностью 10 000 МВт к 2035 году.

Hydro-Quebec также станет владельцем проекта, а не просто приобретет электроэнергию после того, как турбины будут построены.

Решение о партнерстве с коренными общинами и муниципалитетом позволит им, как акционерам, участвовать в ранних стадиях планирования проекта, чтобы обеспечить социальную приемлемость.

“Это равноправное партнерство очень хорошо воплощает видение, которое мы изложили в нашей стратегии развития ветроэнергетики”, – сказал президент и исполнительный директор Hydro-Québec Майкл Сабиа. “Вместе с нашими местными партнерами мы разработаем совместный подход, который принесет пользу всему Квебеку”.

Консультации с общественностью планируется начать в следующем месяце.

Проекты будут осуществляться “постепенно и в соответствии с развитием сети передачи электроэнергии”, говорится в пресс-релизе. “Партнеры совместно согласуют оптимальную стратегию на будущее, включая участие представителей отрасли”.

В своей новой модели Hydro-Quebec заявляет, что хочет уделять приоритетное внимание разработке инициатив, которые могут обеспечить мощность свыше 1000 МВт.

Компания также стремится улучшить координацию планирования в области ветроэнергетики.

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