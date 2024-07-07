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Новости Члены профсоюза зоопарка Грэнби объявили 10-дневную забастовку
Гордый фламинго - обитатель зоопарка. Фото zoodegranby

Члены профсоюза зоопарка Грэнби объявили 10-дневную забастовку

Виктория Христова Июл 7, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 41 Просмотров

Профсоюз объявил в четверг, что забастовка может быть разделена на полдня, полные дни или дни подряд.

 

Около 130 работников являются членами Торговой федерации (Fédération du commerce union), аффилированной с CSN.

В число сотрудников входят офисные работники, специалисты по уходу за животными, механики, плотники и т.д.

Профсоюз сообщил, что некоторые из их споров касаются статуса сезонной занятости и доступа к должностям, основанным на трудовом стаже.

Срок действия их коллективного соглашения истек в декабре 2023 года.

Стороны провели 14 переговоров, в том числе четыре согласительных. Однако переговоры не прекращены; дальнейшие даты запланированы на июль.

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