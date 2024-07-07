Франсуа Боннардель критикует пассивность города Монреаль

Министр общественной безопасности Франсуа Боннардель осуждает бездействие города Монреаля перед лицом увеличения числа лагерей на его территории. « Мы начинаем видеть последствия этого пассивного подхода”, – посетовал он, реагируя на акт вандализма, направленный против штаб-квартиры депозитарно-инвестиционной кассы Квебека.

« Ожидается, что все политические лидеры осудят беспорядки и действия по оккупации общественной территории», – заявил Франсуа Боннардель в социальных сетях.

Министр высшего образования Паскаль Дери поддержала его уход. « Внимание [города Монреаля] продолжалось достаточно долго, лагеря должны быть демонтированы»,-заявила она, обращаясь также к университету Макгилла, где уже более двух месяцев находится пропалестинский лагерь.

В резком ответе городской чиновник Монреаля напомнил, что он ежедневно сталкивается с « социальными кризисами ».

Это был акт вандализма, направленный на штаб-квартиру кассы депозитов и инвестиций Квебека (CDPQ). Фасад здания был обрызган красной краской, что вызвало расследование со стороны полицейского управления города Монреаль.

В социальных сетях министр Франсуа Боннардель связался с пропалестинским лагерем, расположенным поблизости.

В конце июня пропалестинские протестующие разбили свои палатки на площади Виктории, требуя, чтобы учреждение отозвало свои инвестиции в компании, « причастные к израильской оккупации ».

В то же время в парке предместий в Южно-Центральном районе Монреаля появился новый лагерь, на этот раз для того, чтобы выступить против ликвидации лагерей для бездомных.

« Я удивлен, что больше не слышу от города Монреаля о проблеме лагерей. Со своей стороны, мы четко изложили свою позицию с самого начала», – продолжил Боннардель, который не раз призывал к их демонтажу.

Пораженный до глубины души, руководитель отдела бездомности исполнительного комитета города Монреаля Роберт Бодри отреагировал на критику в социальных сетях.

« Если мы хотим поговорить о пассивности, давайте поговорим о ваших действиях, связанных с опиоидным кризисом, жилищным кризисом, кризисом уязвимости и кризисом финансирования общественного транспорта»,-возразил он.

В среду на площади Виктории прошла демонстрация, в которой приняли участие около двадцати человек. Сафа Шебби, пресс-секретарь пропалестинского лагеря, заявила, что не знает автора акта вандализма, добавив, что « не следует удивляться, увидев подобные вещи ».

« Мы понимаем, что существует определенная форма возмущения этим учреждением, которое причастно к геноциду», – пояснил Сафа Шебби.

На пресс-конференции организаторы пропалестинского лагеря попросили о « срочной » встрече с президентом и генеральным директором CDPQ Чарльзом Эмондом.

С начала оккупации не было никакого диалога с этим учреждением, посетовал Сафа Шебби. « Мы бы хотели, чтобы они серьезно отнеслись к лагерю»,-заявила она.

Протестующие также осудили арест главного представителя лагеря Бенуа Аллара. По словам Шебби, он был арестован в прошлый понедельник, когда прогуливался недалеко от лагеря.

« Мы считаем, что это было сделано целенаправленно. Это форма профилирования и политических репрессий», – осудила она.

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