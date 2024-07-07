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Новости Франсуа Боннардель критикует пассивность города Монреаль
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Франсуа Боннардель критикует пассивность города Монреаль

Виктория Христова Июл 7, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 65 Просмотров

Министр общественной безопасности Франсуа Боннардель осуждает бездействие города Монреаля перед лицом увеличения числа лагерей на его территории. « Мы начинаем видеть последствия этого пассивного подхода”, – посетовал он, реагируя на акт вандализма, направленный против штаб-квартиры депозитарно-инвестиционной кассы Квебека.

 

« Ожидается, что все политические лидеры осудят беспорядки и действия по оккупации общественной территории», – заявил Франсуа Боннардель в социальных сетях.

Министр высшего образования Паскаль Дери поддержала его уход. « Внимание [города Монреаля] продолжалось достаточно долго, лагеря должны быть демонтированы»,-заявила она, обращаясь также к университету Макгилла, где уже более двух месяцев находится пропалестинский лагерь.

В резком ответе городской чиновник Монреаля напомнил, что он ежедневно сталкивается с « социальными кризисами ».

Это был акт вандализма, направленный на штаб-квартиру кассы депозитов и инвестиций Квебека (CDPQ). Фасад здания был обрызган красной краской, что вызвало расследование со стороны полицейского управления города Монреаль.

В социальных сетях министр Франсуа Боннардель связался с пропалестинским лагерем, расположенным поблизости.

В конце июня пропалестинские протестующие разбили свои палатки на площади Виктории, требуя, чтобы учреждение отозвало свои инвестиции в компании, « причастные к израильской оккупации ».

В то же время в парке предместий в Южно-Центральном районе Монреаля появился новый лагерь, на этот раз для того, чтобы выступить против ликвидации лагерей для бездомных.

« Я удивлен, что больше не слышу от города Монреаля о проблеме лагерей. Со своей стороны, мы четко изложили свою позицию с самого начала», – продолжил Боннардель, который не раз призывал к их демонтажу.

Пораженный до глубины души, руководитель отдела бездомности исполнительного комитета города Монреаля Роберт Бодри отреагировал на критику в социальных сетях.

« Если мы хотим поговорить о пассивности, давайте поговорим о ваших действиях, связанных с опиоидным кризисом, жилищным кризисом, кризисом уязвимости и кризисом финансирования общественного транспорта»,-возразил он.

В среду на площади Виктории прошла демонстрация, в которой приняли участие около двадцати человек. Сафа Шебби, пресс-секретарь пропалестинского лагеря, заявила, что не знает автора акта вандализма, добавив, что « не следует удивляться, увидев подобные вещи ».

« Мы понимаем, что существует определенная форма возмущения этим учреждением, которое причастно к геноциду», – пояснил Сафа Шебби.

На пресс-конференции организаторы пропалестинского лагеря попросили о « срочной » встрече с президентом и генеральным директором CDPQ Чарльзом Эмондом.

С начала оккупации не было никакого диалога с этим учреждением, посетовал Сафа Шебби. « Мы бы хотели, чтобы они серьезно отнеслись к лагерю»,-заявила она.

Протестующие также осудили арест главного представителя лагеря Бенуа Аллара. По словам  Шебби, он был арестован в прошлый понедельник, когда прогуливался недалеко от лагеря.

« Мы считаем, что это было сделано целенаправленно. Это форма профилирования и политических репрессий», – осудила она.

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