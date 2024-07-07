Жители Монреаля протестуют против демонтажа палаточных городков для бездомных

В понедельник в одном из парков Монреаля был разбит палаточный лагерь под названием “Местные жители-отказники”.

Для 58-летней Сары Этье, которая была выселена из своего дома во вторник после того, как ее домовладелец не продлил срок аренды, лагерь предоставил ей место для проживания.

“В первую ночь, когда я приехала, я спала как младенец”, – сказала Этье.

Этье живет в маленькой палатке внутри лагеря. Она говорит, что получает около 670 долларов в месяц, но этого все равно недостаточно, чтобы найти жилье в городе.

“Нам нужна помощь, нам нужны вещи и нам нужны дома”.

На данный момент в лагере установлено девять палаток, включая общественную палатку, где участники собираются, чтобы обсудить важные для них темы, и палатку первой помощи, чтобы обеспечить безопасность и здоровье каждого.

“Нас очень много в городе, и мы проявляем солидарность, и многие люди, живущие поблизости, приносят нам еду и пожертвования”, – сказал Леандр, житель Монреаля, который основал лагерь.

“Этой зимой я работал в приюте для престарелых и видел, как гибли люди”.

Правозащитники говорят, что решить жилищный кризис в городе непросто, но демонтаж палаточных городков подвергает еще большей опасности людей, которые и без того находятся в уязвимом положении.

Леандр говорит, что они не уйдут, пока их требования не будут выполнены.

Хотя Этьер не в первый раз сталкивается с бездомностью, она планирует остаться в лагере, пока не найдет новое жилье.

“Я надеюсь, что это будет в последний раз, потому что я так не могу. Я больше так не могу. Я устал, ” сказал Этье.

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