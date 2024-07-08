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Новости Новости дня Делового Монреаля за 07 июля 2024 года

Новости дня Делового Монреаля за 07 июля 2024 года

Denis Dankoff Июл 7, 2024 Новости, Новости одной строкой Оставить комментарий 48 Просмотров

🔹Актуальные новости дня Делового Монреаля одной строкой🔹

В Монреале и Квебеке

🔸 Французские граждане Монреаля с большим вздохом облегчения приветствовали результаты второго тура выборов в законодательные органы.

🔸 Дорожно-транспортное происшествие на южном берегу Монреаля в субботу вечером привело к падению опоры, ранениям трех человек и отключению электроэнергии, от которого первоначально пострадали почти 90 000 клиентов Hydro-Québec. Электроснабжение почти полностью восстановлено к 23-00 воскресенья.

🔸 Один человек был арестован в пятницу вечером после того, как полиция применила слезоточивый газ для разгона толпы пропалестинских демонстрантов у университета Макгилла.

🔸 Монреаль, который когда-то считался слишком холодным для сумчатых, стал домом для растущего числа опоссумов.

🔸 Мужчина в возрасте 50 лет погиб после падения с дерева в субботу днем в Салаберри-де-Валлейфилд, в квебекском регионе Монтереджи.

В Канаде

🔸 Последствия забастовки WestJet все еще ощущаются.

🔸 Министр-либерал по чрезвычайным ситуациям Канады подвергся критике за приоритетную эвакуацию сикхов из Афганистана вместо канадцев.

🔸 Жительницу Британской Колумбии обвинили в терроризме за участие в деятельности ИГИЛ.

🔸 Женщина скончалась на концерте Rolling Stones в Ванкувере.

🔸 Врач из Эдмонтона, доктор Шона Пандья, готовится стать первой канадкой-коммерческим астронавтом.

В России

🔸 Гендиректор «Росатома» заявил о попытках США блокировать проект АЭС «Аккую» в Турции.

🔸 В России назвали возможного заказчика взрывов «Северных потоков».

🔸 В Санкт-Петербурге местный житель, предположительно, вернувшийся из зоны специальной военной операции (СВО), напал с топором на покупателя гипермаркета на Планерной улице.

🔸 В Кабардино-Балкарской Республике установили личности всех родителей, не вставших во время гимна в школе.

🔸 Сотрудницу «Матч ТВ» рядом с «Останкино» изнасиловали три мигранта.

🔸 Циклон «Делия» накрыл Санкт-Петербург и Ленинградскую область, в результате непогоды выпало более трети месячной нормы осадков, упало 39 деревьев, пострадало 3 человека, 28 населенных пунктов и 10 тысяч жителей остались без света из-за повреждений на линиях электропередач.

🔸 Рекордная жара ожидается на юге России на следующей неделе, температура там поднимется выше 40 градусов, по прогнозам синоптиков.

В мире

🔸 Доцент кафедры экономики Хельсинкского университета Туомас Малинен назвал вхождение Финляндии в НАТО глупейшим шагом страны.

🔸 Президент Франции Эммануэль Макрон отказался от обращения к нации в воскресенье, 7 июля, после объявления первых результатов второго тура парламентских выборов, согласно которым левый «Новый народный фронт» лидирует, опережая коалицию Макрона и правое «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

🔸 Демократы хотят, чтобы президент США Джо Байден снялся с президентской гонки к ближайшей пятнице.

🔸 Американский предприниматель Илон Маск назвал мессенджер WhatsApp шпионской программой.

🔸 В Британии сообщили о планах лейбористов заключить с ЕС договор о безопасности.

🔸 Премьер Франции Атталь заявил об уходе в отставку 8 июля.

🔸 Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в провинции Мугла на юго-западе Турции.

Подробности в следующем выпуске!

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