🔹Актуальные новости дня Делового Монреаля одной строкой🔹

В Монреале и Квебеке

🔸 Французские граждане Монреаля с большим вздохом облегчения приветствовали результаты второго тура выборов в законодательные органы.

🔸 Дорожно-транспортное происшествие на южном берегу Монреаля в субботу вечером привело к падению опоры, ранениям трех человек и отключению электроэнергии, от которого первоначально пострадали почти 90 000 клиентов Hydro-Québec. Электроснабжение почти полностью восстановлено к 23-00 воскресенья.

🔸 Один человек был арестован в пятницу вечером после того, как полиция применила слезоточивый газ для разгона толпы пропалестинских демонстрантов у университета Макгилла.

🔸 Монреаль, который когда-то считался слишком холодным для сумчатых, стал домом для растущего числа опоссумов.

🔸 Мужчина в возрасте 50 лет погиб после падения с дерева в субботу днем в Салаберри-де-Валлейфилд, в квебекском регионе Монтереджи.

В Канаде

🔸 Последствия забастовки WestJet все еще ощущаются.

🔸 Министр-либерал по чрезвычайным ситуациям Канады подвергся критике за приоритетную эвакуацию сикхов из Афганистана вместо канадцев.

🔸 Жительницу Британской Колумбии обвинили в терроризме за участие в деятельности ИГИЛ.

🔸 Женщина скончалась на концерте Rolling Stones в Ванкувере.

🔸 Врач из Эдмонтона, доктор Шона Пандья, готовится стать первой канадкой-коммерческим астронавтом.

В России

🔸 Гендиректор «Росатома» заявил о попытках США блокировать проект АЭС «Аккую» в Турции.

🔸 В России назвали возможного заказчика взрывов «Северных потоков».

🔸 В Санкт-Петербурге местный житель, предположительно, вернувшийся из зоны специальной военной операции (СВО), напал с топором на покупателя гипермаркета на Планерной улице.

🔸 В Кабардино-Балкарской Республике установили личности всех родителей, не вставших во время гимна в школе.

🔸 Сотрудницу «Матч ТВ» рядом с «Останкино» изнасиловали три мигранта.

🔸 Циклон «Делия» накрыл Санкт-Петербург и Ленинградскую область, в результате непогоды выпало более трети месячной нормы осадков, упало 39 деревьев, пострадало 3 человека, 28 населенных пунктов и 10 тысяч жителей остались без света из-за повреждений на линиях электропередач.

🔸 Рекордная жара ожидается на юге России на следующей неделе, температура там поднимется выше 40 градусов, по прогнозам синоптиков.

В мире

🔸 Доцент кафедры экономики Хельсинкского университета Туомас Малинен назвал вхождение Финляндии в НАТО глупейшим шагом страны.

🔸 Президент Франции Эммануэль Макрон отказался от обращения к нации в воскресенье, 7 июля, после объявления первых результатов второго тура парламентских выборов, согласно которым левый «Новый народный фронт» лидирует, опережая коалицию Макрона и правое «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

🔸 Демократы хотят, чтобы президент США Джо Байден снялся с президентской гонки к ближайшей пятнице.

🔸 Американский предприниматель Илон Маск назвал мессенджер WhatsApp шпионской программой.

🔸 В Британии сообщили о планах лейбористов заключить с ЕС договор о безопасности.

🔸 Премьер Франции Атталь заявил об уходе в отставку 8 июля.

🔸 Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в провинции Мугла на юго-западе Турции.

Подробности в следующем выпуске!