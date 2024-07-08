Увлечение селфи вызвало у человека неожиданное заболевание

От человека к человеку вши могут передаваться через прямое контактирование голов, и массовое увлечение групповыми селфи во многих странах стали пособником распространения этого заболевания.

От человека к человеку вши могут передаваться через прямое контактирование голов, и массовое увлечение групповыми селфи во многих странах стали пособником распространения этого заболевания.

Согласно публикации в одной из американских газет, ученые считают виновником педикулеза именно эту современную забаву.

Согласно электронному письму, полученному изданием от эксперта из центра исследований Федерико Галисси, вспышка неожиданной болезни произошла из-за того, что при групповых фотографиях головы людей плотно прижимаются друг к другу .

Это дает возможность насекомым спокойно переползать от человека к человеку, заражая все большее количество людей педикулезом.

Его заявление подтверждается словами медицинского директора клиники Lice Clinics of America Кристы Лауэр, которая сообщила, что в США наблюдается рост спроса на различные препараты, которые помогают исцелиться от вшей.

Аналогичная ситуация наблюдается в Канаде, Великобритании и ряде других европейских стран.

Некоторые люди не справляются с проблемой домашними средствами или купленными в аптеке шампунями, поэтому обращаются за профессиональной помощью по избавлению от паразитов.