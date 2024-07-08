Увлечение селфи вызвало у человека неожиданное заболевание

Это дает возможность насекомым спокойно переползать от человека к человеку, заражая все большее количество людей педикулезом.
Его заявление подтверждается словами медицинского директора клиники Lice Clinics of America Кристы Лауэр, которая сообщила, что в США наблюдается рост спроса на различные препараты, которые помогают исцелиться от вшей.
Аналогичная ситуация наблюдается в Канаде, Великобритании и ряде других европейских стран.
Некоторые люди не справляются с проблемой домашними средствами или купленными в аптеке шампунями, поэтому обращаются за профессиональной помощью по избавлению от паразитов.
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