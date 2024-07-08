8 июля – День семьи, любви и верности

Праздник День семьи, любви и верности тесно связан с историей и жизнеописанием святых благоверных Петра и Февронии. Эта супружеская чета жила в городе Муроме Владимирской области в XII-XIII веках.

История их романтичной любви и примерного жития началась с настоящего чуда, о чём и сообщается в древнерусской «Повести о Петре и Февронии Муромских»: благоверный князь Пётр, вступивший на Муромский престол, болел проказой. Его тяжкий недуг не поддавался лечению, но однажды во сне князю было видение, что исцелить его сможет дева Феврония – дочь древолаза из деревни Ласково, что в Рязанской земле.

Дева исцелила князя Петра, за это он взял её в жёны и увидел насколько она работящая, хозяйственная, ласковая, добрая и понимающая. Довольно быстро Пётр по-настоящему влюбился в Февронию и не представлял, как жил без нее ранее. Их семья, где всегда царили взаимные чувства, доверие и согласие стала символом истинной преданности.

По легенде они умерли в один день – 8 июля 1228 года. Их тела, упокоенные в разных местах, чудесным образом оказались в одном гробу, что сочли чудом. Пётр и Феврония были канонизированы православной церковью на церковном соборе 1547 года. Их мощи хранятся в храме Святой Троицы Свято-Троицкого монастыря в Муроме.

Традиция светского празднования дня Петра и Февронии была восстановлена муромлянами в 90-х годах, когда День города был объединён с Днём семейных ценностей и стал отмечаться 8 июля.

Символом Дня семьи выбрана ромашка – полевой цветок, самый распространённый в это время года в России, символизирующий чистоту и мечты о любви и верности.

Из года в год география празднования Дня семьи, любви и верности расширяется. В каждой православной церкви говорят об этом дне и об этой удивительной паре святых.

Паломники посещают святые места и прикладываются к мощам муромских чудотворцев, моля их о помощи в поисках своей второй половины, либо о согласии в семьях, уважении и взаимопонимании.

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