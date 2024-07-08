Автобус врезался в опору электропередачи, что привело к массовому отключению электроэнергии

Десятки тысяч домохозяйств на Южном побережье Монреаля остались без электричества с вечера субботы после того, как автобус врезался в опору электропередачи. В разгар отключения, которое началось примерно в 10:30 вечера, около 90 000 потребителей Hydro-Quebec остались без электричества.

По состоянию на утро воскресенья более 70 000 потребителей все еще оставались без электричества, и ожидается, что электроснабжение будет восстановлено только в 17:00, сообщает Hydro-Quebec.

“Автобус столкнулся с опорой, на которой находились две линии электропередачи напряжением 315 кВ, в результате чего она упала. Опора была расположена на углу улиц Шемин-Шамбли и автострады 30 на южном побережье Монреаля”, – говорится в сообщении на веб-сайте Hydro-Quebec.

“Несколько бригад Hydro-Québec будут проводить маневры, чтобы восстановить подачу электроэнергии как можно большему числу потребителей по другим линиям. Однако в результате этих работ некоторые потребители все еще останутся без электричества. Бригады будут работать в течение нескольких часов”.

Полиция Лонгея сообщила, что автобус, перевозивший пожарных-добровольцев из региона Монтережи, столкнулся с другим транспортным средством, съехал с дороги, а затем врезался вышку, в результате чего сооружение обрушилось. Из соображений безопасности было отключено электричество.

Два человека, находившиеся в автобусе, получили ранения и были отправлены в больницу, но полиция утверждает, что их травмы не представляют угрозы для жизни. Полиция расследует обстоятельства столкновения.

Представитель Hydro-Quebec Джонатан Котэ (Jonathan Cote) сказал, что люди, возможно, привыкли к отключению электроэнергии, когда транспортные средства врезаются в опоры гидроэлектростанций на улице, но разрушение целой башни в результате стихийного бедствия – это редкий случай, который случается “один раз на миллион”.

“Это абсолютно исключительный случай. Я никогда раньше не слышал ни о чем подобном. Единственный раз, когда я видел примеры обрушения опор, это во время ледяного шторма в 98-м”, – сказал он. Бригады работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить подачу электроэнергии потребителям на постепенной основе, чтобы предотвратить скачок напряжения. Кроме того, Котэ сказал, что домохозяйствам следует включать энергоемкие электроприборы постепенно, как только они восстановят подачу электроэнергии.

“Когда электричество восстановится, нужно не просто спешить включать все одновременно. Было бы полезно, если бы люди просто постепенно начали снова пользоваться электроэнергией, это действительно помогает нам сбалансировать сеть после длительного отключения, подобного этому”, – сказал Котэ.

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