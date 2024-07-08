У женщины из Торонто украли джип, припаркованный возле монреальского отеля

У отеля Quality Hotel & Suites есть парковка прямо перед главным входом, поэтому Ванесса Сабатини припарковала свой красный джип там на ночь, полагая, что это будет безопасно.

“Я припарковал его так, чтобы офис, как и стойка регистрации, мог его видеть, просто потому, что это было похоже на район, который, на мой взгляд, в целом казался немного ненадежным, а задний гараж был постоянно полон случайных людей, и там не было никакой охраны”, – сказал Сабатини.

Несмотря на то, что жительница Торонто думала, что перед домом все будет в порядке, когда она проснулась в прошлое воскресенье утром, ее автомобиль был угнан.

“Про себя я подумала: “Я что, теряю самообладание? Я посмотрела везде?” И вот я немного походила вокруг, думая, может быть, что мой автомобиль где-то здесь, не знаю почему, а потом подумала: “Его больше нет”, – рассказала она. Она говорит, что администратор вызвал полицию, но ни у кого не было доступа к записям с камер наблюдения, потому что менеджер был в отъезде.

Сабатини говорит, что персонал сказал ей, что из отеля регулярно угоняют автомобили, и она почувствовала, что им, похоже, все равно и они не хотят помочь. “Это поразило меня, когда я увидела, что все ведут себя очень непринужденно и беспечно”, – вспоминает она.

На веб-сайте отеля есть множество отзывов, в которых отель отмечен одной звездой. Несколько гостей сообщили, что их автомобили были украдены во время пребывания в отеле. Отель расположен недалеко от шоссе 40, и, по словам директора Ассоциации защиты автомобилей Джорджа Ини, ворам легко скрыться.

“Таким образом, вы сможете быстро переместить угнанный автомобиль. Преимущество парковки при отеле, особенно долгосрочной, заключается в том, что вы можете быть уверены в том, что автомобиль не будет использоваться, например, всю ночь”, – говорит Ини.

Полиция Монреаля заявляет, что не будет сообщать историю угонов автомобилей по конкретным адресам, но сообщает, что с 1 января по 23 марта этого года в городе было угнано 1870 автомобилей.

Администрация Quality Hotel & Suites Montreal East отклонила запрос на интервью. В электронном письме генеральный менеджер отеля сообщил: “Мы сотрудничаем с местными властями и предоставляем им записи с камер видеонаблюдения для проведения текущего расследования. Безопасность наших гостей является нашим главным приоритетом, и мы прилагаем значительные усилия для борьбы с преступностью”.

По ее словам, эти усилия включают в себя модернизацию системы видеонаблюдения, улучшение освещения на парковке, создание закрытой парковки на втором уровне и регулярные обходы отеля и территории службой безопасности. Ини говорит, что эти меры безопасности необходимы. Хотя Сабатини говорит, что это не вернет ее машину, она надеется, что они спасут других постояльцев отеля от угона в будущем.

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